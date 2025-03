Llamamiento de la UVigo para la reconstrucción ambiental de Siria

Los bombardeos y los enfrentamientos durante más de una década de guerra civil en Siria erosionaron y redujeron la fertilidad de los suelos, el 19% de su cubierta vegetal ya había desaparecido en 2019 y hoy el agua es escasa y está contaminada, mientras que las minas antipersona y otros artefactos sin explotar suponen una gran amenaza. Solo en el primer mes tras la caída del régimen de Assad causaron, al menos, 144 muertes. Ante tan enormes retos, el investigador de la UVigo Andrés Rodríguez Seijo y su colega Abd Al Karim Jaafar piden la cooperación de la comunidad internacional en un artículo conjunto que acaba de publicar la prestigiosa revista Science.

El trabajo aparece en la sección Letters, junto con otros artículos breves e impactantes que deben superar una revisión por pares idéntica al resto de contenidos de la revista. Y aspira no solo a visibilizar los problemas a los que se enfrenta Siria, sino las consecuencias de otros conflictos en activo como el de Ucrania.

«Es una llamada de atención a la comunidad internacional sobre lo que pasa cuando acaban los enfrentamientos y, por tanto, es válida para lo que ocurre en otros países. Es necesario hacer una labor de reconstrucción y de limpieza de la contaminación», apunta Rodríguez Seijo, investigador Juan de la Cierva del Instituto de Agroecología y Alimentación , en el campus de Ourense.

El investigador Andrés Rodríguez Seijo / Iñaki Osorio

Él colabora desde hace años con Jaafar, experto en ciencias del suelo como él, y al que despidieron de la Universidad de Damasco, junto con más personal, poco antes del derrocamiento de Assad en diciembre del año pasado. «Ya me explicaba que era un síntoma de que la situación iba a cambiar. Tras la caída del gobierno me comentó que el país era un caos y al poco tiempo me propuso escribir el artículo», relata.

Empezaron apostando fuerte y lo enviaron a Science con la idea de seguir probando suerte después con otras revistas. Pero su trabajo fue aceptado: «Fue una maravilla, porque no es nada fácil».

En el artículo, ambos expertos relatan cómo la guerra destruyó infraestructuras «vitales», degradó recursos naturales y diezmó ecosistemas. Y demandan a la comunidad internacional que ofrezca «asistencia social, ambiental y económica» .

«La situación allí sigue siendo muy mala, prácticamente no existe un gobierno como tal y tienen problemas continuos de electricidad. De hecho, Jaafar está intentando buscar una oportunidad para salir de allí», relata.

Los enfrentamientos bélicos destrozaron presas y sistemas de riego, provocando «escasez y contaminación» hídrica. Y los ataques deliberados a estas infraestructuras en las ciudades de Raqqa y Alepo originaron un aumento de infecciones transmitidas por el agua. Además, el colapso de los servicios de gestión de basuras causó el desbordamiento de vertederos y la eliminación inadecuada de residuos y materiales peligros como el amianto de edificios destruidos.

"Las mina antipersona enterradas en zonas agrícolas están causando muertes"

Además de cobrarse 500.000 vidas, la guerra civil obligó a millones de personas a abandonar sus hogares. Y los refugiados que regresan ahora se encuentran con un grave problema: «Además de la falta de infraestructuras y la contaminación, quedan muchas minas antipersona enterradas en zonas agrícolas que están causando muertes».

La estimación para 2020, detallan en el trabajo, era de 73.000 artefactos usados que todavía no habían explotado. Un «desafío humanitario y ambiental inmediato y a largo plazo», advierten.

También los residuos tóxicos de los explosivos y las instalaciones industriales destruidas liberaron sustancias químicas peligrosas, y los procesos improvisados para refinar el petróleo agravaron el problema. En 2022, Raqqa era una de las ciudades más contaminadas del mundo por la acumulación de residuos y restos explosivos.

La deforestación y las operaciones militares alteraron y destruyeron ecosistemas, obligando a aves a migrar o cambiar sus rutas. La ocupación de Palmira por ISIS en 2015, por ejemplo, puso al ibis eremita en peligro de extinción local.

Ante esta situación y sus implicaciones en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, los autores demandan apoyo de otros países y organizaciones internacionales para la reconstrucción siria.