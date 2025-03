«Estamos dispuestos al traspaso del tren si nos dan la infraestructura o financiación»

–Cumple un año con las competencias de movilidad pero sin la infraestructura. Más gestión, menos obra. ¿Qué cambios ha habido en el día a día?

El cambio de modelo del transporte en Galicia obedecía fundamentalmente porque queríamos unificar todas las competencias en transporte. En la etapa anterior siempre habían estado divididas entre Infraestructuras, Educación o Política Social y los criterios no coincidían. Hemos buscado una confluencia en el tiempo para las concesiones. Hemos defendido que sea un sistema vivo y se vaya adaptando. Los más interesados en que el transporte funcione somos nosotros, pero tenemos un territorio con una dispersión enorme.

–En el área de Vigo el transporte de ría batió un nuevo récord gracias a las bonificaciones.¿Ha tocado techo?

Creo que puede seguir creciendo, sinceramente. En el incremento en el último año tiene mucho que ver la reducción de la tarifa, pero hay que verla como un enganche a la utilización del transporte. Evidentemente no no puede ser gratuito toda la vida, pero sí que ayudó a que empezasen a verlo como una alternativa real y pueda ser sustituto. A partir de ahí tendremos que seguir ofreciendo más y mejores servicios para que se quede. Creo que se han enganchado.

–Este éxito del transporte de ría, ¿es ampliable en rutas o exportable a Galicia?

Hay propuestas y se está hablando en otros lugares, como Coruña o Ferrol. Indudablemente, si se puede trasladar a otras zonas de Galicia se trasladará, eso seguro.Y aumento de frecuencias siempre que veas que la demanda te lo va pidiendo, por parte de la Xunta no hay ningún problema, salvo en caso de que necesites más barcos y ahí es estudiarlo.

–En la intermodal se alcanzaron los 2 millones de viajeros de objetivo pero en operaciones sigue por debajo. ¿Se ha quedado pequeña?

Hombre, espero que no. Entre que se hace el estudio y empieza a operar, pasa un decenio, aún hay margen para poder incrementar las operaciones. Lo idea es que los buses que entran y salen vayan con una capacidad elevada. Hay capacidad para seguir creciendo en viajeros y aún nos quedan años para disfrutarla.

–Hay muchas quejas con el acceso desde Praza da Estación. ¿Se podría mejorar?

No sé, supongo que sí se puede mejorar o evitar que los peatones vayan por zonas que no se puede circular se hará, no va a haber problema. Pero también hacer un llamamiento a que lo utilicen, igual que no veríamos bien que un bus atajase, igual. Se puede mejorar y se hará sin ningún problema, pero quiro apelar a la ciudadanía y al orden.

–En el tren el Eje Atlántico ya es la línea más usada de España pero mantiene los problemas. ¿Puede hacer la Xunta algo para mejorarla?

Yo sí, si no nos dice qué más podemos hacer, lo haremos. No tenga usted ninguna duda porque lo hemos pedido desde el primer día. Se lo hemos trasladado al secretario de Estado, al ministro y al Comisionado del Corredor. El tren es el medio en teoría que es más fácil tener puntualidad y sin embargo en los últimos años se ha producido un empeoramiento. Después del COVID se eliminaron muchas frecuencias que aún no fueron recuperadas, no es normal que esto ocurra y esa es la primera reclamación. ¿Por qué no se restituyen las frecuencias? ¿Qué es lo que está pasando cada vez que hay un problema o un tren se para o se avería? En las infraestructuras la relación es fluida, pero no nos hemos metido porque no tenemos competencias para hacer nada más.

Competencias

–En Cataluña se está negociando el traspaso de Rodalies y el Gobierno Vasco ya ha logrado las competencias y un Cercanías para Álava. La normativa europea establece que en 2027 o 2032 las comunidades van a tener que decidir sobre la gestión de los regionales. Ahora que Galicia vuelve a reclamar competencias, ¿puede estar el ferrocarril entre ellas?

Por supuesto, no tenga duda. Cuando se traspasa una competencia se traspasa con los medios para poder ejercitarla. En Galicia claro que estamos dispuestos a hablar de este asunto, pero lógicamente cuando se ponga la infraestructura y el material rodante en un determinado nivel de equipamiento y de calidad de la que podamos hablar.O si nos dan la financiación necesaria para poder acometer esa inversión tampoco tendríamos problema de sentarnos a hablar en una mesa acerca de ese traspaso. Lo que no puede ser es un traspaso tal cual está y si te he visto no me acuerdo. La situación en la que están en Galicia no es la de otras comunidades.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, en Vigo / Jose Lores

–¿Veremos a Galicia siendo una de las primeras en reclamarlo?

No sé si de primera, seguro que la verán reclamando eso y en las circunstancias y con los contenidos que tiene que tener. Desde luego Galicia ahí estará presente, por supuesto.

–¿Hay parte de esas carencias que podrían suplirse con el autobús autonómico? Hay casos como el Vigo-A Coruña donde pese a la saturación no hay frecuencias a última hora de la tarde.

El transporte tiene que ir adaptándose y ser complementario. A partir de determinadas distancias la gente prefiere utilizar un tren si existe a utilizar un autobús. Si el tren te lleva 1:26 horas y en bus más tiempo, lógicamente la demanda se inclina y nos fijamos. Entre A Coruña y Vigo tenemos ocho frecuencias por sentido, y entre los dos extremos hay 55 personas a lo largo del día porque la gente prefiere coger un tren. Te dicen “es que a partir de las 8 no tienen una frecuencia” sí, es verdad, porque no tenemos demanda. Con lo cual, vamos a centrar los esfuerzos en otros momentos.

–Ha hablado mucho de los Avril, en el calendario de implantación y sus retrasos. A punto de cumplir un año de servicio. La semana pasada se hablaba de reducir las paradas entre Zamora y Madrid para mejorar los tiempos en Galicia. ¿Qué opinan?

Nosotros en mayo le insistimos al ministro que necesitamos incrementar las frecuencias. Nos dijo que había un calendario para ir sustituyendo los Alvia progresivamente, lo entendimos pero no se ha cumplido. Pero necesitamos incrementar las frecuencias y necesitamos que se sustituyan con un calendario previsto los Albia por los abril.

Y ocurre a día de hoy que no se entiende junto con que el el tren la parte regional, ¿no? De todo el eje atlántico es de las más de Madrid de España, ocurre a día de hoy que quieres ir a Madrid muchas veces y o pillas el billete unos días antes o tienes realmente problemas para ir, porque no hay billetes. ¿Es que tarda mucho el tren de Vigo a Madrid? Indudablemente, primero por los retrasos que tiene y porque no hay frecuencias o seguimos con transbordo. Todo esto no tiene sentido. Aún con el Avril el tiempo no se ha cumplido, estamos 15-20 minutos por encima. ¿Por qué no se cumple? ¿Hay algún problema con las máquinas o la vía?

–¿Puede ser el hecho de que hagan 8 paradas intermedias?

Cuando nos dieron el tiempo de viaje ya tenían estipuladas las paradas que iban a hacer. Nos tendrán entonces que dar explicaciones. Se las vuelve a reclamar. A mí me parece razonable que no todas las expediciones paren en todos los sitios. Por cierto, en bus estamos haciendo lo mismo y queremos poner el compromiso de legislatura de poner buses directos entre las ciudades y hemos empezado con Coruña-Lugo. Y es normal, pero lo tendrán que explicar. A lo mejor tienen que parar en tres, no sé qué tienen que hacer, pero alguien nos tendrá que decir por qué no se cumple el tiempo que era el prometido para los viajes entre los extremos. Pero como no lo hacen, es normal que cada uno salga por donde se le ocurre.

–En clave de partido, el PP de Vigo vuelve a tener presidenta. ¿Le han dado algún consejo?

Yo consejos vendo que para mí no tengo. Conozco a Luisa desde hace unos meses y me parece una mujer muy responsable que tiene las ideas muy claras, que sabe lo que quiere y además eh que tiene capacidad para poder conseguirlo y llevarlo a cabo. Darle ánimo y apoyo en todo lo que crea que podemos ayudar. Ha hecho un buen grupo de consenso con gente de experiencia y son capaces de trasladarlo a los ciudadanos. Hay campo para poder trabajar en Vigo y hacerlo bien.

–¿Con un proyecto a largo plazo?

Siempre se habla de una visión a corto plazo, yo creo que eso es el error en política. Si piensas solo en él probablemente te dediques a tapar baches. Hay que tener vista larga y paso corto, hay que trabajar en todo, estés gobernando o en la oposición.