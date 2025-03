Louzán arremete contra Caballero y reduce el «sedegate» a una «polémica populista interesada»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha pronunciado al fin tras el escándalo sobre la modificación de las puntuaciones que dejó a Vigo fuera de las sedes para el Mundial 2030. Y lo ha hecho reduciendo la reclamación de la ciudad a una «polémica interesada populista» por parte del alcalde, Abel Caballero, al que ha criticado con dureza.

Pese a que las revelaciones sobre el 'cambiazo' sufrido por Balaídos partieron de un periódico de tirada estatal, El Mundo, y en el asunto se ha implicado el Consejo Superior de Deportes (CSD), Louzán se ha centrado solo en Caballero, viejo rival político de sus tiempos como presidente de la Diputación de Pontevedra.

En declaraciones a los medios antes de participar en la mesa redonda "Regeneración ética y reputacional de la RFEF", con motivo de la presentación del Observatorio del Deporte Femenino, el presidente de la RFEF acusó al regidor de llevar «15 años esperando para reformar un estadio» y apuntó quedan cinco años para la cita mundialista.

Louzán reprobó a Caballero por estar «en su salsa de populismo» e intentar que «un estadio de 27.000 personas» pueda ser sede, cuando la FIFA pide «40.000». El alcalde de Vigo ha asegurado en numerosas ocasiones que cuenta un proyecto viable para ampliar la capacidad de Balaídos hasta el aforo exigido.

Tebas, con Louzán

En auxilio de Louzán salió anoche el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que negó haberle pedido explicaciones por el cese de María Tato, directora de la candidatura de ese Mundial 2030. «Las explicaciones no se las he pedido porque no he tenido la oportunidad de pedírselas ni lo voy a llamar para esto, porque lo estarán llamando muchísimos», apuntó al respecto.

«Yo confío en el presidente, sé que está trabajando en resolverlo. No le voy a presionar en que tiene que darme una explicación porque lo exige todo el mundo. Creo que es un tema que lo estará viendo y de hecho ya a alguna medida, aceptando la dimisión de María Tato y algo ya ha tomado», argumentó el presidente del ente liguero.

Sobre las palabras del alcalde de Vigo, ironizó diciendo que «sabe mucho y sabe todo» y se refirió a un posible «planteamiento político histórico entre Caballero y Louzán de partidos diferentes». «Habrá encontrado una cosita para vengarse y ya está. Pero yo creo que exagera porque yo creo que él (Louzán) contaba con Vigo para temas del Mundial y contaba también con Valencia. Es que nunca ha sido lo contrario, es que nunca había oído decir lo contrario», afirmó.