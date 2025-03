¿Es Vigo una ciudad gentrificada?

Si uno se da una vuelta por los alrededores de Santiago de Vigo quizá haya nuevos sitios que le sorprendan y que no recuerde haber visto antes en la ciudad. Son de aspecto contemporáneo, desacorde al estilo neoclásico que lucen los edificios aledaños y con un interior minimalista, más orientado al take away que a sentarse a conversar. Un negocio de sándwiches coreanos, un local de ramen, una cadena de burritos, una taquería, coctelerías, sitios especializados en brunch… Rosalía de Castro, García Barbón, Alfonso XIII y Vialia como colofón son ejemplos claros de cambio, de transformación urbana. Por otra parte, el Casco Vello cambió de residentes, se «reavivó» con la rehabilitación de edificios que pasaron a ser viviendas con un precio demasiado elevado para los que ya estaban allí.

A esto se suma el mercado del alquiler: el pasado mes Vigo marcó un nuevo récord en el precio del metro cuadrado, ya está en 10,6 euros de media. Por otra parte, también de récord estuvo el turismo, incluso con las luces de navidad apagadas. Los hoteles registraron 30.137 visitantes solo en febrero.

Pero, ¿se puede hablar de gentrificación?, ¿Está Vigo afectada?

Por definición, este concepto es la renovación de una zona urbana —popular o deteriorada—, a través de un proceso que supone el desplazamiento de su población original por parte de otro grupo de mayor poder adquisitivo. El profesor de Economías Aplicadas Alberto Vaquero cree que «si bien en ciertas zonas de Vigo esto se está produciendo, no llega a los niveles que se dan en grandes ciudades como Madrid o Barcelona». Con todo, advierte que es importante no perder de vista la aparición de nuevos síntomas. Cuando llegan la convivencia se complica: «Los nuevos servicios no están pensados para los residentes habituales, sino para un nuevo tipo con importantes diferencias, en especial de preferencias y de naturaleza económica. Es como si solo hubiera restaurantes que ofertan cierto tipo de comida y a muchos de los residentes de ese barrio no les gusta, al final lo que puede pasar es que entre los precios elevados de la vivienda y la falta de servicios, los habitantes históricos opten por irse a otros barrios», dice Vaquero.

La urbanista Rosa Pascual recuerda que en el Casco Vello ya se realizan rehabilitaciones, «pero son nuevas viviendas que no que pueden pagar los jóvenes ni las clases medias», dice. «En suma se abren bares de copas y restaurantes para un nivel social más alto», añade.

José Luis Mateo, miembro de Estudios Vigueses, cree que ya estamos en un «punto de no retorno». «Se está perdiendo mucha hostelería tradicional, no solo por la gentrificación, si no porque se está jubilando toda una generación», indica. «El nuevo tipo de locales, más orientados a la gente joven, suponen reformas que traen consigo una pérdida de identidad», señala. Otro ejemplo que menciona Mateo son las barberías: «Ahora las que abren tratan de imitar una antigüedad que no es real. No es nuestra, es norteamericana, con una iconografía que viene del cine».

Pero, ¿estamos ante algo nuevo o es una dinámica ya conocida? «En los años 20, con el Cable Inglés, muchos bares optaban por nombres extranjeros», indica el miembro de Estudios Vigueses.

Roberto Giráldez, gerente de la Asociación de Comerciales, afirma que el cambio en la ciudad se produjo cuando explotó como potencia turística. «Ahora también vivimos de ello y tiene sus cosas buenas. Viene gente y compra en el comercio local», afirma. Aunque no ignora las masificaciones de tráfico, «o los que se comen el bocata delante de los comercios», Giráldez valora poder descubrir nuevas culturas y seguir las modas que se muestran en redes sociales. «Una mayor diversidad que complemente al comercio local es un buen flujo», apunta. Aunque cree que la convivencia es buena, no dejan de preocuparle tiendas como Mulaya, el «Zara chino» que abrió en Urzáiz que «quitan negocio a otras tiendas».

Vaquero concuerda en que una mayor actividad turística es algo bueno, siempre que no sea un problema. «No se debe demonizar al sector, pero hay que evitar morir de éxito y, desde luego, intentar cohabitar la actividad turística con la prestación de servicios a la población residente»·, concluye.

