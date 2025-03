Un micro abierto en las Cortes revela críticas internas a Óscar Puente y Carlos Martínez con Vigo por el medio

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), y el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, han recibido críticas internas de varios procuradores autonómicos, que fueron captadas ayer por un micro abierto durante un receso en las Cortes, durante el Debate de Política General.

Según ha desvelado la Cadena Ser, los participantes en esta conversación son la exsecretaria de Organización del PSOE y actual vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, los procuradores segovianos José Luis Vázquez -actual miembro de la Ejecutiva autonómica como secretario de Desarrollo Sostenible- y Alicia Plomo y el leonés Diego Moreno, secretario segundo de la Mesa.

Entre otras críticas, cuestionan la propuesta de Carlos Martínez para que gobierne la lista más votada y la petición de adelanto electoral: "Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral (...) El lumbreras que se le ocurrió en la Ejecutiva lo de la lista más votada.... Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos", expresa Ana Sánchez en su conversación captada con José Luis Vázquez.

En el caso del ministro de Transportes, cuestionan la actuación de este departamento respecto al socavón de la travesía de San Rafael (Segovia) y analizan la polémica generada por las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), al pedir la supresión de alguna parada del AVE en Castilla y León para agilizar el tránsito ferroviario hacia Galicia.

"No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!", expresó Ana Sánchez al respecto en la grabación difundida por la SER.