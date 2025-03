La División Azul en clave provincial

Tener más de 21 años y ser menor de 28, con el objetivo de atraer a hombres jóvenes pero con experiencia en el frente y así poder enviar las tropas con celeridad, además de estar afiliado a la Falange Española. Fueron algunos de los requisitos que el régimen franquista fijó para conformar la unidad de voluntarios españoles que serían enviados a combatir con el ejército alemán, codo con codo, contra la Unión Soviética. Sin embargo, recién estrenada la posguerra española, en un llamativo ambiente de «euforia colectiva» jaleado por «heroicos discursos» a través de la prensa que daban a entender que ir con Hitler era sinónimo de victoria, desde la provincia de Pontevedra se alistaron a la División Azul muchos jóvenes que ni siquiera había cumplido los 15 años, hombres que superaban la edad límite, futuros combatientes sin experiencia militar y que no guardaban relación con la Falange. Se hizo «la vista gorda» y más de 900 pontevedreses, la mitad de Vigo y su área, partieron al vórtice de la Segunda Guerra Mundial.

Acercarse al fenómeno histórico que significó la colaboración de Franco en la campaña de Adolf Hitler contra la Unión Soviética mediante la creación de la División Azul, pero contextualizándolo desde una perspectiva provincial y vivencial, analizando los verdaderos motivos que llevaron a tantos hombres a alistarse, siendo Pontevedra una de las provincias españolas que más destacó en envío de efectivos, fue lo que llevó al presidente del Instituto de Estudios Vigueses (IEV), Xoán Carlos Abad, a rescatar este episodio «pouco investigado» en su nuevo libro: Bajo un blanco sudario. Pontevedreses en la División Azul, que presentará el próximo 8 de abril, a las 19.30 horas, en el salón de actos del IEV.

El gobernador civil, en 1943, expresando su pésame a familias de los divisionarios vigueses fallecidos en Rusia. / Pacheco /Archivo de Faro de Vigo

Con esta publicación, Abad concluye una investigación que dio comienzo hace ya 20 años, cuando elaboró el primer artículo en Galicia que estudiaba el impacto de la creación de esta unidad militar y la aportación de Vigo y su comarca a la misma: «Tras a derrota de Hitler, houbo un esquecemento voluntario por parte do goberno de Franco deste episodio, pois foi unha derrota, e agás algunhas obras dos divisionarios, houbo que agardar ata finais dos 80 para que a investigación puxera os ollos na División Azul. Logo fixéronse algúns traballos, pero hai un baleiro bastante grande en Galicia e o primeiro artigo que houbo foi o que fixen hai 20 anos, pero precisaba máis, por iso decidín amplialo e a recollida máis intensa fíxena nos últimos cinco anos, consultando moitísima documentación e prensa da época para entender o ambiente que se quería transmitir, e por cronoloxía, non creo que haxa xa divisionarios vivos, pero cando iniciei a investigación, falando con algúns familiares comentaban que antigos divisionarios non o comentaban, era algo que non querían recordar», explica Abad. Y es que el heroico discurso inicial se desvaneció, dejando el poso de un nuevo drama de posguerra, en este caso, entre los pontevedreses.

Divisionarios pontevedreses. / FdV

Con un saldo de 4.000 fallecidos del bando nacional en la provincia, miles de hombres con secuelas y mutilados tras la Guerra Civil y una «represión oculta», las pesquisas de Abad revelan que las motivaciones de los más de 900 pontevedreses para alistarse a la División Azul fueron de lo más variopintas e «ideolóxicas, moi poucas», afirma el presidente del IEV, quien indica que «moitos, especialmente os máis novos, apuntáronse por vivir esa gran aventura case romántica dunha guerra, outros incluso pertencían a familias que foran represaliadas e era unha maneira de esquecer aquilo, moitos militares fixérono para obter promoción profesional ou política, pero sen dúbida, a principal motivación era económica. España vivía daquela a penuria da posguerra e as condicións de salario eran moi elevadas, porque recibían por unha parte o que pagaba o goberno español e por outra o do alemán, que era máis elevado».

Moitos foron capturados, outros marcharon co inimigo e os que o pensaron como solución económica acabaron pasándoo mal, porque coa derrota Alemaña deixou de pagar as débedas e pensións

Xoán Carlos Abad analiza que la conformación de la División Azul «foi peculiar» y es que el término de «voluntarios» se adopta como una especie de solución a los conflictos internos dentro del régimen franquista. En este sentido, el presidente del IEV señala que «nese momento había intereses diversos. Por unha parte, co triunfo da División, algúns falanxistas pretendían obter réditos políticos e, por outra banda, os militares non quería voluntarios, só forza militar. De aí que a contorna de Franco adopta a solución salomónica de que vaian voluntarios, mais na parte dos mandos van ser xefes militares».

El balance de aquella «empresa heroica» que promocionaban régimen y medios fue de 120 pontevedreses muertos, la mayor parte combatiendo, mientras que otros acabaron falleciendo en los años posteriores por graves secuelas e incluso por suicidio. «Moitos foron capturados, outros marcharon co inimigo e os que o pensaron como solución económica acabaron pasándoo mal, porque coa derrota Alemaña deixou de pagar as débedas e pensións. Os homes mutilados viviron en condicións penosas e á volta ao traballo foi moi dura. Se ben a administración franquista procuraba buscar solucións laborais, moitos tiñan problemas de índole pulmonar e a súa reincorporación ao traballo era difícil. Isto non quita que outros prosperaran, porque algúns oficiais que participaron continuaron coa súa carreira militar e acadaron importantes postos, a nivel militar e outros a nivel político, porque co carné da falanxe e de exdivisionario, accederon á administración local e provincial, e mesmo acabaron en postos á fronte de alcaldías en concellos da nosa provincia», concluye Abad.