Esta argentina aprende gallego en TikTok y siente morriña de Vigo: «Pois fala mellor que unha boa parte de vigueses»

Buenos Aires, la Patagonia, Galicia, Andalucía, y de nuevo, Galicia. Estos lugares forman parte del plan de ruta vital de Sofía Astudillo, una psicóloga social argentina que en las últimas horas sorprendía en redes sociales con un vídeo, en el que explica, «falando en galego», sus avances en el aprendizaje de esta lengua, una vez que ha regresado al lugar del que se enamoró cuando desembarcó en España procedente de Argentina: Vigo.

El clip se viralizó: «Casi me da algo, pero los comentarios... ¡qué amor de gente», comentó Sofi, agradecida por la reacción de sus seguidores, a los que pide que le pongan nota y le maticen los errores para poder interiorizarla: «Voy a proponerme aprender la lengua como sea, con errores y cómo me salga, pero aprender gallego lo siento hasta como un deber, por todo lo que Galicia nos ha dado», asegura a FARO.

Sofía, en Vigo. / Cedida

Una de esas positivas reacciones llegó desde él kilómetro cero de Galicia, concretamente por parte del coordinador de Compromiso por Lalín, Rafa Cuiña. «Pois fala mellor galego que unha parte significativa de vigueses. Non hai nada mellor para o idioma que os neofalantes. É así», comentó el político en su perfil de X, tras compartir el vídeo de Sofi.

La historia de Sofía

La protagonista de TikTok que además de dirigirse a los galegofalantes, muestra sus visitas a parajes y lugares con encanto en Galicia, nació hace 40 años en la capital bonaerense. A sus 9 años se fue a vivir con sus padres a la Patagonia, donde se crió y residió, hasta que hace cuatro años se trasladó a España. Sofi es psicóloga social, está casada con una española y es madre de una adolescente de 17 años. Su travesía hacia tierras españolas le llevó a la ciudad olívica como primer destino. «Mi esposa es profesora y buzo de rescate, y cuando llegó aquí hizo la formación de marinera, e inmediatamente, gracias a eso, consiguió trabajo en un buque mercante de bandera holandesa, en el que trabaja actualmente», relata Sofía, poniendo en valor lo arropadas que se sintieron cuando llegaron a tierras gallegas: «Para quienes venimos de fuera y nos vemos en el desafío gigante de cambiar tan drásticamente de profesiones o trabajos, para nuestra familia, Galicia representa esto: acogida, calidez, mar y oportunidades para quienes llegan a esta tierra».

Pero después de un año residiendo en Vigo, el trabajo les obligó a mudarse a Andalucía: «Fue el año y medio más largo de mi vida», confiesa. Aunque remarca que no es «merecedora de utilizar esta palabra», para ella, estar fuera de la urbe olívica significó «experimentar por primera vez en mi vida la famosa 'morriña'», hasta el punto de que asegura que esa nostalgia «no la había sentido ni siquiera por Argentina, que es el país que me vio nacer; así de fuerte es lo que esta tierra, quién sabe por qué, significa para mí».

Sofía, con la ría de Vigo al fondo. / Cedida

«Es como regresar a casa»

Sofi cuenta a FARO que después de tratarlo a fondo en famlia, tomaron la decisión de regresar, «sintiéndolo verdaderamente como regresar a casa». Y así relata cómo fue el viaje con su hija -su mujer, en ese momento, estaba embarcada- de vuelta a Galicia: «Conduje en coche 14 horas, parando solos tres veces a repostar, atravesando el país entero para llegar a Vigo. Cuando entramos por la parte de Ourense y ya comencé a ver monte, montañas, verde, recuerdo bajar los cristales del coche y sentir olor a tierra, a árboles, a eucaliptos; inevitablemente me largué a llorar mientras conducía. Ese olor a Galicia es inconfundible», concluye.

Para mí es un honor 'falar galego'

Esta madre 'argentinaviguesa' también es una mujer emprendedora. Además de gestionar un negocio de Marketing y Social Media, «hace ya 15 años que me dedico a acompañar a la gente en sus procesos desde terapias más integrales y holísticas, de manera presencial y online». Habla inglés, árabe, romaní «y algo de alemán, pero con el gallego me pasó algo que no me pasó con las otras lenguas», reconoce. Cuenta que hace unos meses, a raíz de un trabajo que tenía que hacer su hija en el instituto, «llegó a mis manos Alba de Gloria de Castelao, y recuerdo que al leerlo me emocioné tanto que rompí en llanto».

Esa emoción le motivó para aprender la lengua de manera autodidacta, a través de lo que escucha y lo que lee. «¿Cómo no aprender la lengua de la tierra que me acoge? Para mí es un honor falar galego», sentencia.