Un joven vigués no pone el intermitente y acaba detenido por posesión de cinco drogas y Viagra

No poner el intermitente para señalizar una maniobra puede tener consecuencias nefastas en forma de accidente, pero no solo eso. Si no que lo digan a un joven vigués al que no realizar este sencillo gesto le ha salido caro, al acabar detenido. Y es que, además de recibir la multa correspondiente —de hasta 200 euros—, fue sorprendido bajo los efectos de tres drogas y se le decomisaron un total de cinco sustancias distintas, además de dos pastillas de Viagra.

Los hechos ocurrieron a primera hora del lunes, pasadas las 8:15, cuando agentes de la Policía Local hacían labores de vigilancia de la seguridad vial en la calle Martínez Garrido. Los agentes dieron el alto al conductor de un turismo que realizó un cambio de dirección sin señalizarlo.

Durante la entrevista con el joven, A. R. A, de Vigo y 33 años, los policías comprobaron que presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes. Las pruebas revelaron positivo en anfetamina, metanfetamina y cocaína, motivo por el que le pusieron las correspondientes denuncias administrativas.

El asunto no acabó ahí. En una inspección del vehículo, los agentes descubrieron 15,65 gramos de hachís, 3,4 gramos de anfetaminas, 0,37 gramos de speed, 0,18 gramos de MDMA, dos porros ya liados, dos pastillas de viagra y 288 euros fraccionados.

Todo ese material que le fue intervenido y se le detuvo por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública.