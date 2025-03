«Me gusta alardear por el mundo que soy de Vigo»

Hablar de «Morris» es hablar de decenas de personajes de ficción carismáticos. Y es que cada gallego tiene a su «Morris» preferido: Antón Santos en Pratos Combinados, Edelmiro Ferreira en Padre Casares, Manuel Charlín en Fariña... Ahora, el actor –que como vigués que se precie, tiene sus raíces en Ourense– triunfa con la obra «1936», dirigida por Andrés Lima para el Centro Dramático Nacional sobre las causas y consecuencias del golpe franquista. Su larga trayectoria y amor por la ciudad se resume en este Vigués Distinguido.

Ha sido altavoz y un buen proyector de la ciudad; este premio es un agradecimiento por todo ello, ¿qué le representa?

Lo primero es agradecérselo a quien lo haya pensado, a la corporación municipal porque me supuso una ilusión muy grande, tremenda, porque me siento muy vigués y porque además este reconocimiento viene por mi trayectoria y a lo que alerdeo de que soy vigués por el mundo. Me enorgullezco de mis raíces, que como mucha gente de Vigo, procedían de Ourense y se venían a la ciudad industrial por naturaleza. Vigo era una ciudad desconocida, llegué de pequeñito y me crié en el barrio de Teis. Es más, hice mucha vida de barrio y me da muchísimo orgullo.

¿Hay algún personaje histórico que le gustaría reencarnar?

Ahora no se me viene ninguno, pero seguro que muchísimos.

¿Cómo tendría que ser este papel? ¿Cómo haría de vigués?

Tiraría de orgullo y de sentimiento. Hay pocas generaciones de padres e hijos vigueses porque muchos llegaban de otras provincias; antes la ciudad era tan industrial y tan impersonal que mucha gente venía aquí para ganarse la vida en el naval o la «Citroën» . Pero ahora estamos en otro escalafón. Y lo que más de gusta es que lo reúne todo. Es la ciudad más cosmopolita de Galicia, sin lugar a dudas.

¿Cómo le hablan de Vigo desde fuera?

Ahora cuando nombras Vigo ya se reconoce, tiene tanto nombre e impacto –o más– que A Coruña. Es la principal ciudad de Galicia y también es cierto que se ha vuelto más conocida por el turismo.

Y también como plató para audiovisuales gallegos y nacionales.

Es que Vigo lo reúne todo. Su centro urbano es muy diferenciador con respecto al resto de la comunidad; siempre se le retrató la costa pero ahora entra todo. Y hay que reconocer el buen trabajo que se hace desde la Vigo Film Office que dan muchas facilidades