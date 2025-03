«Entrar na mesma lista que Martín Códax ou Heraclio Botana é un orgullo»

A concesión dun premio ou recoñecemento ben vale unha investigación sobre o mesmo. Así o fixo Xesús Alonso Montero, historiador, catedrático de literatura e ensaísta co Vigués Distinguido, o respecto do cal ten documentación que avala a súa entrada nun selecto grupo de integrantes, que datan de varios séculos atrás. Figura clave impescindible na historia de Galicia e a súa cultura, o rexedor Abel Caballero, definiu ao expresidente da Real Academia Galega na súa designación coma un dos ensaístas máis importantes de Galicia,calificándoo como «home sabio comprometido cos valores do progresismo».

Que supón para vostede este recoñecemento?

É unha gratitude, eu nacín en Vigo e levo vivindo aquí dende o 1976, traballando coa súa cultura, coa súa literatura. É un recoñecemento moi grato.

Quedaríase con persoaxe que represente coma ningún a cultura viguesa?

Pois iniciei unha investigación e estou para sacala porque teño documentación de que hai moito tempo que conceden estos galardóns. Xa no século XIII recibiu un galardón Martín Códax e tamén no século XX a Heraclio Botana, que antes de morrer escribiuno no seu testamento. Tamén se lle concedua Carmen Miguel Agra e o seu marido Anxo Nogueira, que morren fusilados no 1937 pola persecución franquista. Ir na compaña, estar na mesma lista que estas persoas éncheme de orgullo. Non teño outras palabras.

Non se coñecían estos datos nin a súa trascendencia.

Non, é aínda é posible que mañá (por hoxe) o espítiru dalgún deles estará alí no Teatro porque son nobres. Resoarán o eco das súas voces.

Como de importante é que os cativos aprendan destas historias.

Moito, moitísimo. Todos os colexios deberían dar a coñecer a historia, facer sitio o que ocorreu a nivel nacional e tamén internacional pero é importante que coñezan as súas propias raíces, e iso non pasa. Deberían os cativos coñecer as e os personaxes que formaron as historias das súas vilas e das súas cidades.