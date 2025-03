Día para la historia en la Privada Moderna: empieza la reforma de los pisos

Casi una década de lucha vecinal ha servido para mucho. Los vecinos de la Privada Moderna, entre San Roque y Urzáiz, respiran aliviados tras años y años de desesperación. Ayer, comenzaron las obras para la rehabilitación integral de 41 viviendas repartidas en nueve edificaciones: las siete de la Privada Moderna y dos de San Roque (105 y 107). Los inquilinos lograron que la justicia obligase a su casera, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), participada mayoritariamente por el Estado, a arreglar los desperfectos de sus pisos —algunos, de carácter urgente—, que sufren desde hace tiempo. Esta entidad ha querido ir más allá de las sentencias y ha decidido remozar la totalidad de la promoción.

«Estamos muy contentos y agradecidos a las personas que nos han ayudado, pero no a la Sareb: en todos estos años, nos ha puesto obstáculos. Nos gustaría que, una vez finalizadas las obras, las viviendas se pusieran a disposición de la gente que más las necesita», explicaba Mariano, uno de los vecinos, horas después de empezar los trabajos. A su vez, criticó la «falta de diálogo» con la casera: «Sigue sin explicarnos cómo será concretamente la actuación y cuáles serán las fechas». Reconoció, además, la inquietud de los inquilinos por la demora del inicio de la rehabilitación, puesto que la propiedad recibió la licencia del Concello a finales de octubre.

La Privada Moderna, ayer por la mañana, con el material de obra ya presente. / Alba Villar

Los inquilinos no tendrán que abandonar su calle mientras se ejecutan las obras de rehabilitación integral de las viviendas, una reclamación en la que insistieron. Fuentes de la Sareb destacaron a FARO que «toda la planificación de la obra parte de su petición de no moverse» de la calle. «Esto complica los trabajos, ya que hay que hacerlo por fases, lo que encarece la actuación. Se ha organizado así porque no quieren reubicaciones fuera», indican. El plazo de ejecución previsto, según consta en la licencia municipal, es de dos años, pero la sociedad explica que podrían acabar «a finales de 2026». El presupuesto que señala el documento: más de 2 millones.

«Me quedo en el mismo sitio donde empecé mi vida y tengo a mis hijos y nietos cerca. Quiero quedarme en la Privada y aquí me quedaré», destacaba Conchiña ayer por la mañana. Antonio, otro vecino, aplaudió el comienzo de los trabajos tras tanto tiempo de espera: «Son nueve años de acoso, mentiras y falsedades. Que pongan estas viviendas a disposición de la gente a la que le hacen falta».

Casi 90 años y fuera de casa

Carmela, que cumple 90 años este domingo, no duerme en su piso de la Privada Moderna desde el 24 de octubre de 2023. Ha pedido en numerosas ocasiones a la Sareb que le arregle los problemas de filtración de agua. «Es meter tres o cuatro tejas. Ni siquiera me dejan contratar a un albañil», lamentó.