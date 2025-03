Un animador vigués en el corazón de Hollywood

«¿Por qué en la televisión se mueven los muñecos y los míos no? ¿Por qué en la televisión sí cuentan historias, me entretienen y parece que están vivos, pero los míos los veo ahí y no se mueven?». No fue algo impostado, sino que marcó su camino desde bien pequeño, desde el momento en el que su mente infantil se planteaba estas preguntas y sus manos se pasaban horas y horas replicando en plastilina los personajes de dibujos animados que calaban en su imaginación a través de la pantalla. La búsqueda de respuestas mediante el modelado se transformó en una de sus grandes habilidade en la infancia y, con el tiempo, aquel talento derivó en profesión, un oficio que finalmente le ha valido un billete directo al corazón de Hollywood.

A poco más de una semana de que su cortometraje de animación sea proyectado en el emblemático TCL Chinese Theatre, situado en el histórico Paseo de la Fama de Hollywood, el dibujante y animador vigués Jorge Morais todavía recorre las calles de su ciudad y confiesa que recibió con «nerviosismo» la noticia de que su pieza In Half iba a competir en el Beverly Hills Film Festival, puesto que no puede evitar tener la sensación de que «parece que es jugar en otra liga, es uno de los festivales más prestigiosos de Estados Unidos y hay un salto», comenta Morais, quien hace un año estaba celebrando sendos primeros premios en el Xposure International Photography and Film Festival de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y en el Greece Indie Film Festival, en Grecia.

Si ya supone un importante logro figurar en la sección oficial del Beverly Hills Film Festival, el mérito se multiplica si se analiza el contexto del evento cinematográfico, pues Jorge Morais apunta que «es un festival que en casi un 90% es norteamericano. Atrae a muchos medios de comunicación y es muy vistoso, porque se celebra en el TCL Chinese Theatre, por lo que para las producciones independientes de Norteamérica es muy atractivo. Si bien en la aplicación no hacen distinción entre nacional o internacional, conociendo la trayectoria y los antecedentes del festival te das cuenta de que las posibilidades van a ser muy pocas». Sin embargo, los múltiples reconocimientos internacionales cosechados y la exitosa acogida que In Half registró en festivales de Asia pesaron lo suficiente para que Jorge Morais decidiera intentarlo, porque pese a que el margen de error era grande, «creí que podía funcionar. Y pasó... pasó el corte y ahí está», comenta emocionado el dibujante y animador vigués, quien este fin de semana también asistirá a otro evento en Londres debido a otra nominación por su cortometraje.

A la hora de desgranar In Half, una cinta que sumerge al espectador en la lucha interna del protagonista al verse atrapado entre dos mundos y experimentar la fragmentación de su ser, Jorge Morais empieza destacando que «este proyecto es un cortometraje completamente independiente y que he hecho con dos amigos. Toda la carga de creación de imágenes y animación es un trabajo artesanal y casi totalmente independiente que se ha ido gestando poquito a poco. Prácticamente lo terminé cuando estaba en Alemania, pero con la pandemia decidí regresar a Vigo y lo lancé desde mi tierra».

Distribución internacional

En un primer momento, tras su lanzamiento, el creador reconoce que la reacción «fue un poco tímida», especialmente en España. Y es que Jorge Morais señala que la pieza que se proyectará en el Beverly Hills Film Festival tiene un carácter internacional, puesto que «los actores que dan voz a los personajes son de múltiples nacionalidades, hay hasta 10 distintas, y casi todo está grabado en inglés, con una pequeña parte en francés. Al principio la reacción fue tímida porque el mercado nacional está más adaptado a la producción independiente en español, y eso me forzó un poco a mirar hacia otros horizontes, por lo que la distribución más fuerte ha sido a nivel internacional, sobre todo a principios del año pasado».

Consciente de que no juega «en casa», Jorge Morais cruza los dedos si piensa en la proyección de la próxima semana en Hollywood, pero se muestra orgulloso y feliz por la visibilidad que ganará a partir de ahora. «Es el camino», concluye, un sendero que lo cautivó desde bien pequeño y del que tuvo claro que era imposible desviarse, porque la animación siempre ha estado ahí para él.