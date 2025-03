«Queremos un futuro más definido para nuestros usuarios»

Agradecidos e incluso sonrojados; casi como si por ser una asociación sin ánimo de lucro no pudieran celebrar un reconocimiento. Desde Alento –Asociación de personas con Daño Cerebral Adquirido–, su director Gonzalo Mira no duda en reconocer que detrás del premio están los usuarios y el enorme esfuerzo de sus familias.

¿Cómo define el recorrido de Alento en este cuarto de siglo?

Ha sido muy complejo, porque partió como un sueño y ahora damos atención a más 120 personas con daño cerebral. Hemos tenido apoyos muy por encima de nuestras expectativas, que se han superado con creces. Era tal la necesidad de las familias acerca de este recursos que todo fue surgiendo, empujando unos y otros; al final la propia necesidad de dar respuesta a un drama fue lo que dio forma a la asociación y es lo que somos ahora.

Se ha investigado mucho y trabajado mucho por estas dolencias. ¿Es un escenario muy distinto al que comenzó?

A día de hoy es raro que en el círculo de alguien no conozca a alguien que lo haya sufrido, y más en una sociedad envejecida. Antes no había recursos, no se hablada del daño cerebral más que como consecuencia de traumatismos en accidentes de coches, pero ahora se sabe que pueden también ser consecuencia de ictus o de tumores cerebrales; y se necesita de una rehabilitación o un trabajo de prevención para que vaya a más. Es importante la atención médica pero también que reciban una buena atención a nivel social, que se le de respuesta a todos los niveles.

¿Dónde le gustaría que Alento estuviera en los próximos 25 años?

Lo ideal sería que nuestro trabajo fuese más testimonial, que hubiese una respuesta pública más potente para estos pacientes. Deben tener un itinerario más definido, que ese nivel de tecnificación la tengan a lo largo de toda su vida. En ese aspecto queda todavía mucho trabajo por hacer, y la administración debe proporcionar más recursos.