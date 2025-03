José Castor Laso: Pte. Coral María Auxiliadora: «Cumplimos una función social para los que se sienten solos»

Llevan la música sacra a todos los templos y auditorios de Vigo, pero el de la parroquia de María Auxiliadora, el que les da nombre, es su ojito derecho. La coral cumple 52 años como actividad lúdica pero también desarrollando una función social.

Se trata de un reconocimiento a muchos años de trayectoria, musical y también social.

Estamos completamente agradecidos. Tenemos a gente que sigue con nosotros desde los comienzos de la coral y vamos a continuar otros tantos más.

¿Es complicado dar con nuevos integrantes?

Sobre todo de mediana edad, sí. Porque no podemos decir que no tengamos cantera, es casi más fácil hacer un coro infantil, de niños, que encontrar ciertos perfiles para corales como la nuestra. Y sobre todo hombres, la mayoría de las agrupaciones las conforman mujeres. Nos cuesta encontrar a hombres que quieran venir a cantar, eso sí, una vez entran, no se van.

Se crean vínculos familiares, de compañerismo.

Sí, completamente. El compañerismo y las relaciones que se forman son increíbles. A los integrantes se les divide por el tono, hay soprano, contralto, bajo... y entre ellos luego se ayudan muchísimo. Que si uno se equivoca con la nota o necesita ayuda de alguien, ahí estamos. Somos como una familia.

Paliarán incluso situaciones de soledad.

También. La música, vamos, nuestro trabajo, es muy bueno para la mente. Recordar las letras, cuándo entrar, el tono... y sobre todo que me parece lo más importante, se sienten acompañados. Tenemos a muchas mujeres y también hombres que se han quedado viudos y con nosotros se distraen. Vienen a los ensayos, en los desplazamientos nos divertimos... Todo ayuda para que no piensen en lo malo.

¿Un sueño para la coral?

Poder cantar en Roma, pero también seguir haciéndolo en cualquier templo de Vigo.