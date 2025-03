«El año pasado pasaron más de 2.000 personas por el festival»

Impulsado por Chachachá Studio a través de Galería Maraca y Dot Galicia, el Festival Creativa ha logrado consolidarse en Vigo como una de las citas imprescindibles para el sector cultural, debido a su apuesta por la ilustración como eje temático y a los profesionales de renombre que se suman al cartel. Responsable de la Galería Maraca, Raúl Bermúdez desgrana la nueva edición que se celebrará los días 25 y 26 de abril.

—Creativa alcanza su tercera edición en Vigo, ¿con qué novedades sorprenderán al público este año?

El año pasado cambiamos el formato y concentramos todas las actividades en dos días, de manera que el viernes será el inicio del festival y el sábado estará plagado de actividades. Como el año pasado, contaremos con un mercado gráfico en la plaza del Pueblo Gallego , porque entendemos que es una forma de sacar la creatividad a la calle y que la cultura debe ser de fácil acceso, y una de las novedades será que por toda la calle Doutor Cadaval habrá artistas ilustrando escaparates de las tiendas del barrio, como Agustina Shuan o Roberto Argüelles, porque una de las ideas de Creativa es que el festival esté en la calle dando vida. La idea es que pases por la calle y lo veas, llenar Vigo durante un fin de semana de arte y creatividad. También habrá conciertos, una exposición de Genie Espinosa y también se celebrarán charlas, algunas en formato más tradicional en las que el autor presenta su obra y otras como la de Brosmind, una pareja de ilustradores muy divertidos que al mismo tiempo que crean personajes los recrean. Tendremos también a dos referentes como Javirroyo y Javier Jaén, o a Lucía Zapata, que presentará su proyecto de sumergirse en la escena creativa local de distintos países para después hacer una pieza audiovisual. Tiene más de 100 entrevistas en un total de 16 países y se quedará en Vigo después para hacer lo mismo. También contaremos con Marinita y sus Maromas, una compañía de cabaret drag de Vigo, es muy especial que estén porque nos gusta que haya variedad en las propuestas.

—Y esa es otra de las líneas de Creativa, apostar por lo local.

Sí, exacto. Siempre intentamos que haya un equilibrio entre lo local y lo nacional. Está genial que venga Mario Eskenazi, Premio Nacional de Diseño y que es historia dentro de este sector, pero es importante que dentro de ese mismo marco haya gente local para que seamos capaz de valorar y conocer su trabajo.

—Este será el tercer año consecutivo celebrando y organizando este evento en la ciudad, ¿qué balance hace hasta la fecha?

Es una alegría enorme poder hacer este festival otro año más. La recepción por parte de la gente ha sido un éxito: el año pasado pasaron más de 2.000 personas por el festival. Hay que tener en cuenta que somos un ente independiente organizando un evento con valor y peso en creatividad, en la cultura, y esto no es tan común. En 2024 ganamos el Premio Paraguas al Mejor Evento, y es algo que nos reafirma y nos da punch para seguir, pero es complicado, es difícil para una iniciativa independiente mantener un festival con nombres como los de los profesionales que vienen.

—¿Cuál sería la reivindicación en este sentido? ¿Una mayor implicación por parte de la administración pública?

Me gustaría tener más apoyos públicos, sí, porque la iniciativa sale con un 100% de patrocinios privados. Un apoyo de la administración pública se agradece y es necesario. La respuesta del público es buena y nosotros mismos estamos sorprendidos, porque no es algo habitual que un evento en el que se celebran charlas, exposiciones, mesas de debate, recitales de poesía, etc, tenga tanto apoyo entre el público, lo que hizo que las primeras ediciones fueran un éxito.