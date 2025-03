La defensa del brutal crimen machista de Baiona alega que la víctima «pudo defenderse»

¿Asesinato u homicidio? Ésta será sin duda la principal decisión que deberá adoptar el jurado popular al que corresponda enjuiciar el crimen machista ocurrido en Baiona el 5 de febrero de 2023, el que le costó la vida a Beatriz Lijó Gesteira, a la que su expareja Ángel Rodríguez da Costa mató atacándola violentamente con un cuchillo y un hacha ante los dos hijos que tenían en común, de solo 6 y 9 años de edad cuando ocurrieron estos hechos. La Fiscalía y la acusación particular coinciden en calificar el crimen como delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, mientras que la defensa, que acaba de presentar su escrito, lo tipifica de homicidio. El acusado, profesor de profesión, se enfrentará en el futuro juicio a penas que oscilan entre los 15 años y medio de cárcel que plantea el abogado que lo representa y los 35 años que solicita la familia de la víctima, algo más que los 33 que pide la fiscal.

El principal delito que las acusaciones atribuyen al autor confeso es el de asesinato. Por este ilícito coinciden en pedir 25 años de prisión al entender que concurren dos de las circunstancias del artículo 139.1 del Código Penal. Una es la alevosía. «El ataque se produjo de forma sorpresiva para Beatriz, dado que ésta se dirigía confiadamente a recoger a sus hijos como era habitual y sin que mediase discusión previa», concreta la acusación particular. La víctima, agrega, no tuvo además posibilidad de ejercer una «mínima defensa»: su agresor iba «doblemente armado» y no había nadie cerca para auxiliarla. La otra circunstancia es el ensañamiento. Porque, describe en este caso el escrito de la fiscal, el acusado le ocasionó «un grave sufrimiento» dado el gran número de lesiones que le produjo –el cuerpo tenía más de una treintena de heridas inciso cortantes–, «siendo algunas de ellas innecesarias para causarle la muerte».

Ambas acusaciones, que aprecian las agravantes de parentesco y género, acusan también de dos delitos de lesiones psíquicas graves en las personas de los hijos menores de víctima y agresor, que aquel domingo presenciaron como su padre mató a su madre. La diferencia entre la fiscal y el abogado de la familia de Beatriz es que el Ministerio Público pide ocho años de prisión por estos ilícitos, mientras que el letrado plantea que sean diez años.

Confesión

El último escrito presentado es el de la defensa. Tras su mutismo inicial, Ángel Rodríguez confesó en sede judicial. Así que en el juicio no habrá una petición de absolución: en la calificación que ha formalizado su abogado solicita que su cliente sea condenado a 15 años y medio de cárcel por un delito de homicidio con las circunstancia atenuantes de confesión y de arrebato u obcecación , así como por los dos delitos de lesiones psíquicas graves a los niños.

La defensa sostiene que su representado se arrepintió y niega el ensañamiento alegando que el acusado «no es un profesional del crimen que acostumbre o se dedique a matar». «Para conseguir acabar con la vida de su víctima necesita causar todo tipo de golpes [...] Si tuvo que atacarla varias ocasiones se debe a su impericia y a que veía que Beatriz todavía se movía», argumenta. Y en relación con la alevosía afirma que, pese a que su representado atacó a su expareja con el hacha y el cuchillo, estaban «frente a frente» y ella «pudo defenderse».