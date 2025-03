El PP de Vigo insta al Concello a defender la candidatura de Balaídos al Mundial y pide las puntuaciones a la Federación

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, se ha pronunciado sobre el polémico cambio de sedes para el Mundial de Fútbol 2030 que, según publicó EL MUNDO, habría provocado que Balaídos se quedara fuera en favor de Anoeta. «En la comisión informativa de ese lunes el PP de Vigo ha formulado un ruego instando al Gobierno de Abel Caballero a tomar medidas para defender la candidatura ante las noticias que han trascendido hoy», ha avanzado.

Luisa Sánchez ha apelado tanto a la Real Federación Española de Fútbol (a cuyo presidente, Rafael Louzán, le ha exigido hoy Caballero explicaciones inmediatas) como al propio Concello de Vigo. «Exigimos por parte de la Federación Española de Fútbol y del Concello de Vigo un trabajo técnico, serio y contrastable que aclare el procedimiento para la designación de las sedes del Mundial», ha pedido la presidenta del PP vigués.

Luisa Sánchez fue también crítica con Caballero y sus pronunciamientos televisivos.«En lugar de limitarse a una posición de comentarista con declaraciones altisonantes y paseíllos en televisión pedimos al Concello de Vigo y a su alcalde que abra con la Federación Española una vía de interlocución técnica para que se actúe con el rigor necesario en la defensa de la candidatura de Vigo. Los vigueses necesitamos trabajo productivo y explicaciones en lugar de cruces de acusaciones que no conducen a nada», ha dicho.

La presidenta del Partido Popular vigués ha insistido además en el apoyo de la formación a la candidatura de Balaídos como sede del Mundial 2023. Y también en su reclamación de que se publiquen las puntuaciones. «Cabe recordar que desde el PP de Vigo reclamamos y volvemos a reclamar que se publiquen esas puntuaciones. El PP de Vigo insiste en defender a la ciudad como sede del Mundial. Nuestro pronunciamiento es público y oficial desde hace meses. Y yo misma me he encargado de reivindicarlo en múltiples entrevistas a pesar de las carencias que sabíamos que tenía el proyecto presentado por el Gobierno local de Vigo. Y lo he reivindicado tanto personalmente como desde la Diputación provincial con un compromiso escrito de apoyo a la candidatura de Vigo y con la firma de un convenio en el que la Diputación aporta 13 millones de euros que son imprescindibles para que el estadio llegue en condiciones para el Mundial 2030

«Apelamos a que la Federación de Fútbol y el Ayuntamiento de Vigo respondan con trabajo técnico y riguroso al proceso caótico en el que se ha visto involucrado la ciudad», ha concluido Luisa Sánchez.