«El periodismo de antes buscaba ayudar a la ciudad, no solo informar»

Antonio Mínguez fue la voz en Vigo de programas como «Supermercado en cadena», «Ecos de sociedad», «Ustedes son formidables», «El Tranvía» o «El Debate». Una larga trayectoria que inició en 1965, cuando se puso al frente de los informativos de Radio Vigo, le ha valido ser uno de los Vigueses Distinguidos de este 2025.

No es el primer reconocimiento importante que recibe pero sí uno de los más especiales.

Es un gran honor. Muchas personas incluso esperaban que hubiese llegado antes, por eso me acuerdo de familiares y amigos que ya no están y estarían muy satisfechos.

El periodismo que usted practicó no solo era informativo, sino que estaba al servicio de la sociedad; buscaba un fin.

Lo que hacía especial al periodismo era trabajar por tu ciudad en diferentes frentes. Al programa, durante 23 años, venían cada jornada un concejal al que se le preguntaba por las cuestiones de la ciudad, de los proyectos... Y el programa se seguía en todas partes, en Vitrasa, en las casas, etc. Ayudamos a los vecinos de A Salgueira a conseguir un microbús que pasase por su barrio, por ejemplo. Se trabajaba por Vigo.

Era un periodismo más social, más cercano.

Totalmente. Esto a día de hoy ya no lo hay, fue desapareciendo. Las emisoras locales las seguía todo el mundo y ahora… Antes sí te enterabas de todo. Era un periodismo mucho más cercano y por eso identificabas a las emisoras por el locutor. En Radio Vigo hicimos un trabajo impresionante al respecto de ayudar a la ciudad.

¿A qué obedece este cambio?

Porque surgieron las cadenas, antes el periodismo era en un 90% local. Era muy distinto, se pensaba más, se reflexionaba más y ahora es demasiada información. Se repite mucho un tema, en mi época era impensable que la noticia que dabas a las 08.00 horas la repitieras a las 09.00 horas acaso que fuera algo muy importante. Pienso que la época de oro de la radio fue la mía y la de mis compañeros.

¿Lo echa de menos?

Sí, echo de menos esa radio; e incluso a esos locutores, que tenían una dicción diferente. Y la entonación, no era tan fingida como ahora. Ahora quizás por tiempo, no sé, pero no es lo mismo. Todo está programado de otra manera.