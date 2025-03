«Dijimos ‘no’ a peliculones por no perder nuestra esencia»

Un público minoritario pero fiel. Tan fiel como lo es Pablo Vázquez Caride, propietario de Multicines Norte a la filosofía independiente de estos cines, nacidos en Vigo en 1982 y que no han sucumbido al afán comercial del audiovisual. Sino todo lo contrario. «Para nosotros es una línea roja que nunca cruzaremos», explica Vázquez. Este ADN será ahora reconocido con el Vigués Distinguido.

¿Muy agradecido por este galardón? ¿Cómo lo valora?

Lo valoramos muy positivamente, no nos lo esperábamos para nada pero no podemos estar más contentos y agradecidos.

Es un reconocimiento a una filosofía muy clara de trabajo.

Ha sido un trabajo muy duro a lo largo de muchos años; de cuidada selección de las películas, de organizar y apostar por ciclos de cine, contar con la presencia de directores que vienen a presentar sus películas... Nosotros hemos decidido apostar por la cultura y ahora esto ha tenido su recompensa.

¿Cuál es la línea roja que nunca cruzarían?

Sería la proyección de películas comerciales; nosotros tenemos muy claro que apostamos por el cine independiente, el cine de autor y no queremos perder la esencia. Los espectadores ya saben cómo somos, formamos una gran familia con muchos espectadores muy fieles.

¿Es complicado decir no a lo comercial?

Es duro, a veces sí es duro decir no a grandes películas pero lo hemos hecho por no perder esta esencia que nos define. Es verdad que hace muchos años apostábamos por un cine algo más comerciales, pero ahora ya nos hemos hecho un hueco en este formato independiente, de versión original y no renunciamos a él.

¿Cómo ve el audiovisual gallego?

Tiene mucha calidad; está en auge y los directores son muy selectivos con lo que llevar a la pantalla.