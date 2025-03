Caballero ve «oscurantismo» y urge aclaraciones a Louzán del cambio de Balaídos por Anoeta como sede del Mundial

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, exige explicaciones inmediatas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, tras haberse conocido en las últimas horas que podría haber habido una «manipulación» en las puntuaciones de los estadios del Mundial 2030 que provocaron un cambio en los puestos situando en segunda instancia a Balaídos por debajo de Anoeta, como ha avanzado el diario EL MUNDO. «Reclamo que ahora mismo el presidente de la Federación salga y explique qué está sucediendo», ha exigido el alcalde esta misma mañana en una entrevista en el programa Espejo Público. «Nos lo tiene que explicar la Federación», ha exigido el alcalde olívico.

«El comité técnico evaluador, presidido por Fernando Sanz hizo una valoración en la que Vigo estaba. Y en dos días, ese baremo que aparece en EL MUNDO, se cambia y aparece Vigo en último lugar. Alguien nos tiene que explicar quién tomó esa decisión, por qué la tomó, en qué sitio, dónde fueron las reuniones... todo, todo», ha proseguido Caballero.

Caballero ha apuntado directamente al presidente de la RFEF: «Louzán era entonces vicepresidente y fue el que recibió el texto en el que Vigo aparecía como sede del Mundial. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué? ¿Con qué criterios? ¿Por qué se hizo?», ha continuado el regidor olívico, que ha recriminado al la Federación el «oscurantismo» en este proceso.

Caballero ha ido más allá e incluso ha deslizado la posibilidad de que detrás de esta decisión pudiera haber estado la pérdida de la Diputación de Pontevedra por parte de Louzán. «Yo no sé si tiene que ver que Louzán presidía la Diputación de Pontevedra y la perdió por el resultado político electoral en Vigo. No sé. Pero en todo caso es claro que aquí hay una posición contra esta ciudad manifiesta. Y, por lo tanto, hoy mismo tiene que salir el presidente de la Federación a dar explicaciones. ¡Claro que tienen que dar publicidad! ¡Qué es eso de que no tienen que dar publicidad a la forma en la que se toman las decisiones. Eso es oscurantismo inadmisible. Hoy mismo», ha remachado Caballero.

Baremos

El estadio de Balaídos durante los actos del 101º aniversario del Celta el pasado 23 de agosto / Adrián Irago

Según ha publicado EL MUNDO, un excel elaborado durante la evaluación de los estadios candidatos, recogía 11 escogidos. Cerraba la lista el complejo vigués, con un total de 10,2004 puntos, por encima de Anoeta, con 10,1226. Sin embargo, el equipo evaluador de la Real Federación Española de Fútbol modificó 48 horas después ese documento, otorgando a los donostiarras mayor puntuación que a Balaídos: 10,6026. Vigo pasaba a ocupar la posición número 12 del listado, y, por lo tanto, a verse excluida de las sedes mundialistas.

Según la información publicada por el diario de tirada nacional, esta revalorización de Anoeta se debió al incremento de valor de un aspecto vinculado al proyecto técnico, que pasó de 15 a 20 puntos: «Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo».