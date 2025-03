«Amar la Semana Santa ayuda a compartirla con los demás»

Hoy, la Colegiata acoge el primero de los actos de la Semana Santa viguesa con la lectura del pregón que corre a cargo de Monseñor Fernando García Cadiñanos, Obispo de Mondoñedo-Ferrol a las 19.30 horas. Presidente de la subcomisión episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, la elección de García Candiñanos no ha sido fortuita. El interés del obispado y sus colaboradores por poner en valor el sentido religioso de la Semana Santa de Vigo propicia la elección de personas que contribuyan con su autoridad a ese objetivo, para dinamizar espiritualmente las manifestaciones religiosas en las parroquias del municipio e impulsar las expresiones de fe en la semana principal del calendario cristiano. «Cuando amas algo lo cuentas de otra manera, y es lo que pretendo trasladar con este pregón; que mi amor por la Semana Santa ayude a compartirla con los demás», explica el pregonero.

Sabemos de la importancia y del peso de la Semana Santa en el calendario cristiano, y más allá del contenido del pregón, ¿qué representa, qué simboliza este momento para usted?

Para mí la Semana Santa es el centro de la vida cristiana, y también una especie de faro para los que no creen. Precisamente, el motivo que me lleva a pronunciar este pregón, que me lleva a vivir la Semana Santa es la experiencia de poder compartirlo. Porque siempre que amas algo y lo compartes con los demás, llega y cala más hondo.

Todo se vuelve más real cuando la persona que te lo trasmite lo siente, lo experimenta de verdad.

Al final, lo que une siente es lo que uno expresa. Y si de verdad sientes lo que dices, esa pasión, trasmitirla y que llegue a los demás es más fácil. Por ejemplo, no es lo mismo ver un momumento, simplemente, o que una persona que conoce, ama y disfruta de este monumento te cuente lo que representa o incluso lo que significa para ella. Lo recibes de otra manera. La semana pasada estuve en el Parque Natural de Peneda-Gerês y contamos con la ayuda de un guarda que nos fue explicando todo. Cuando alguien así, que ama el sitio, la zona, el parque en este caso, te llega su amor. Y es lo que yo busco con este pregón, trasladar y compartir mi amor por la Semana Santa con los demás.

Este periódico se hacía eco de la necesidad cada vez mayor de laicos, seglares o acólitos para sacar adelante el día a día de las parroquias ante la falta de vocación o la elevada carga pastoral; ¿también se suma a esta percepción?

Por supuesto; la Iglesia es una gran familia que se sostiene entre todos. Cada uno con sus competencias y desde sus cargos, pero todos hacemos la Iglesia. Nos da servicios y también tenemos deberes para con ella; al final somos una comunidad, una comunidad de fe. Todos los colaboradores, los que ayudan asumen desde el bautismo este cargo o compromiso y todos son importantes, desde el párroco que está en primera línea hasta los laicos o cualquier otro colaborador. La misión es construir el Reino y debe ser entre todos.

¿Con qué sensación o sentimiento le gustaría que se fuera la gente que escuche su pregón de mañana (por hoy)?

Que la Semana Santa merece la pena vivirla pero tanto en los templos como luego fuera de ellos. No debemos ser solo espectadores de los actos, las eucaristías o de las procesiones, sino que debemos entrar de lleno en el Misterio y ser parte de él todos los días. Creo que esto es lo más importante.