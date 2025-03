Santiago Romero, director creativo de Verve: «Hay un exceso de corrección política en la publicidad»

El audiovisual producido en Vigo no tiene nada que envidiarle al de la capital. El producto puede resultar igual de exitoso y las localizaciones variadas y accesibles son un plus para gastar menos tiempo y dinero. El publicista y director creativo Santiago Romero —colaborador de FARO— puede dar fe de todo ello. Forma parte de la productora audiovisual Verve Creative Group junto a sus socios Jorge Tombo y Ramsés Rivera. Llevan activos desde 2007 y siguen al pie del cañón: acaban de hacerse con un Mestre Mateo por un anuncio para el Celta de Vigo. A sus espaldas también está el anuncio de la Lotería u otros galardonados en el festival de Cannes.

¿Cómo se cocinó el anuncio del Celta por el que fueron premiados?

Conocíamos al Celta, sobre todo a Gael de marketing. Ya habíamos trabajado con él y cuando nos llamaron hubo una conexión inmediata. Están haciendo una comunicación ejemplar como pocos equipos de este país y así están obteniendo también muy buenos resultados.

Empezó en Madrid, pero continuó su trayectoria en Vigo, ¿el negocio funciona igual?

Estuve 23 años trabajando allí en publicidad, como director creativo, pero en 2007 fue el momento de volver. Para vivir bien en Madrid hay que pagar un precio muy alto. Aunque el mercado es más potente, cada vez hay más conexiones y están viniendo muchos proyectos para aquí. Galicia es un sitio interesante para rodar.

Además de por su paisaje, ¿por qué?

Hay infraestructura, hay buenos técnicos, hay localizaciones muy interesantes y puedes pasar de una ciudad con rincones que parecen París a estar en el monte o en la playa en 20 minutos. No necesitas grandes desplazamientos, algo vital. Además, está el apoyo de la Vigo Film Office, que simplifica mucho la tarea.

Ejemplo de rodaje que se pudo traer a Vigo fue el que plantearon para la Lotería.

Este es el anuncio de la Lotería de Navidad del 2024

La Lotería convoca a varias agencias de publicidad para que presenten sus ideas. El realizador fue Blank Films, con quienes ya habíamos colaborado y fueron ellos quienes dijeron que si queríamos sacar adelante el proyecto había que llevarlo a Galicia, precisamente porque iba a haber que rodar mucho en muy pocos días. Nosotros ya teníamos localizados los sitios, el bar con el que arranca el anuncio. Hicimos una búsqueda muy amplia, pero era un bar como si ya lo conociésemos. Estuvimos en cuatro ayuntamientos y rodamos con muy diferentes especificaciones. Pero, además, Vigo ya estaba montando luces. Tuvimos mucho apoyo del Concello y nos ayudaron a planificar el rodaje indicándonos que calles estaban ya montadas.

¿Qué cambió en la publicidad?, ¿qué hay que tener en cuenta hoy para que te compren un anuncio?

Hay un exceso de corrección política, pero no solo en publicidad, en todo. Antes no se cometían tantos pecados involuntarios. Decir esto ya es políticamente incorrecto. Hay muchos anunciantes que temen hacer cosas por lo que pueda pasar en redes sociales, cuando en realidad no son un reflejo de la sociedad, sino de los extremos. Las redes no arden, son un medio polarizado, pero hay una mayoría silenciosa viviendo la vida y que no se escandaliza tanto. Por otra parte, en cuanto a la técnica, hubo una democratización de los medios. Mucha gente que antes no podía producir porque era muy caro, ahora tiene posibilidades.

Responsables de la productora audiovisual Verve, Jorge Tombo y Santiago Romero. / Jose Lores

¿Cuál es su pieza fetiche o qué anuncio disfrutó más durante sus años de trabajo?

Antes de incorporarme a Verve gané premios en Cannes, lo que supuso un cambio muy grande en mi carrera. Concretamente, recuerdo un anuncio laureado de la antigua Vodafone. En aquel momento la telefonía se contrataba en función de la distancia a la que llamabas. Esto era de unas tarifas para llamadas locales. Un hombre estaba en casa y le sonaba el teléfono, se levantaba del sofá, cogía un rollo de papel higiénico y lo llevaba al cuarto de baño. Era una chica que había llamado desde allí. También hicimos cosas para Redbull y New Balance que disfrutamos mucho.

¿Qué le inspira?, ¿cuáles son los anuncios que marcan?

A mi me gusta el humor. Creo que es lo que mejor funciona del planeta. No deja de ser una emoción y eso es lo que mueve realmente a la gente. Ahora que hay tantos productos y referencias, para que compren el tuyo hay que seguir un camino de seducción y fascinar. El camino racional no es la vía. Nos gusta lo que nos hace reír y llorar.

Rodaje de un anuncio para Estrella Galicia. / Verve

Mar, montaña y ciudad: el Vigo de los ojos de Verve En la imagen Santiago y su equipo están concentrados en capturar la belleza de las Cíes, que se presta sin problema a la cámara. Fue un servicio para Hawai Films y la agencia Tony Le Brand que grababan un anuncio para Estrella Galicia llamado Prohibido bajar los brazos. En el clip, echando mano de la letra de A hard day’s night de los Beatles, se suceden imágenes de personas atareadas, en sus puestos de trabajo, momentos de vida que culminan con una cerveza para descansar. Romero valora todos los escenarios que regala Vigo y su área, aunque también tiene sus preferencias. «Está la parte clásica de Puerta del Sol o Marqués de Valladares donde se encuentran edificios interesantes. También está el Casco Vello, que ahora da gusto ir. Toda la zona de plaza Compostela, del Puerto o Bouzas son sitios muy interesantes para rodar», indica.

