Mesa redonda para debatir la desigualdad económica

El Día de la Mujer va mucho más allá del 8-M en Vigo. Dentro de los actos del Concello alrededor de esta fecha, la ciudad celebró ayer una doble convocatoria formativa para abordar otros aspectos en la materia. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Aina Calvo, impartió la conferencia «Situación actual de todas as formas de violencia económica. Mirada desde as institucións» A continuación tuvo lugar la mesa redonda sobre «Violencia económica, sistema de dominación e submisión e control sobre as mulleres» con Xulia González, Luz Rodríguez y Montserrat Boix.