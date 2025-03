Empleados de mantenimiento de Vialia denuncian «amenazas»: «Pasaron de pagarnos 25 euros por los domingos a 3 euros»

Trabajadores de mantenimiento del centro comercial Vialia de Vigo y delegados de la CIG se han concentrado este jueves para exigir la subrogación del personal y para denunciar «insultos y amenazas» por parte del encargado de la actual concesionaria del servicio, Vectalia.

Los portavoces de la CIG en la empresa han señalado que, desde la puesta en marcha del centro comercial en 2021, los trabajadores sufren un clima laboral marcado por las «malas formas», los «insultos y amenazas» e incluso la obligación de desarrollar labores que no están entre sus funciones.

Además, han señalado que se han producido recortes en el servicio y en las condiciones laborales que aumentaron la «explotación» de los trabajadores encargados del mantenimiento. «Trabajamos sin cuadrante, no podemos coger vacaciones, pasaron de pagarnos 25 euros por los domingos a 3 euros, hacemos trabajos tóxicos y penosos sin cobrar el plus correspondiente, no pagan horas extras e incluso hay gente a la que se le debe dinero», han asegurado.

Estos incumplimientos han provocado la presentación de varias denuncias ante Inspección de Trabajo, e incluso una denuncia de acoso contra el encargado (en la sentencia resultó absuelto, aunque el juez entiende que hay un clima laboral conflictivo).

La CIG ha advertido de que lo que ocurre responde a «una estrategia de la dirección del propio centro comercial Vialia para deshacerse de las personas trabajadoras que consideran conflictivas porque reclaman sus derechos laborales».