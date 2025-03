Un vigués víctima de una violación en un parking: «Casi no salgo de casa»

«Fue muy violento. A raíz de lo sucedido sufro estrés postraumático y prácticamente no salgo de casa». El hombre que la madrugada del 22 de mayo de 2022 fue víctima de una agresión sexual en los baños del aparcamiento de Rosalía de Castro describía ayer así las consecuencias que dicho ataque tuvo en su vida. El juicio estaba señalado para celebrarse en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pero se suspendió ya que el acusado, B.F.F., no compareció. Su abogado defensor ya había intentado sin éxito contactar con él los días previos. A petición de la fiscal y la acusación particular, el tribunal ordenó la busca, captura e ingreso en prisión del procesado.

Ya es la segunda vez que el acusado, que se enfrenta a 11 años de prisión, esquiva a la Justicia. En la anterior ocasión fue en plena instrucción judicial con motivo de la comparecencia indagatoria. Está acusado de agredir sexualmente de forma violenta a la víctima, a la que agarró del pelo y empujó con fuerza contra la pared, y de robarle el teléfono móvil. Tras los hechos, pudo ser detenido esa misma madrugada –el perjudicado dio su descripción a la Policía–, mientras que el hombre atacado fue trasladado a un centro hospitalario.

La víctima cuenta que aquella madrugada le habían hurtado el bolso. Se dirigía a un local, a junto de un amigo, cuando se cruzó con el acusado, al que había visto en alguna ocasión y que tiene un característico tatuaje bajo un ojo. «Me dijo que me conocía, vio que yo estaba mal y me dijo que me ayudaba a buscar el bolso», recuerda. Lo llevó, añade, hasta el parking, que fue donde ocurrió la violación. Tras estos hechos, el procesado se ha «encarado» varias veces con él por la calle.