Referentes para un feminismo exemplar

As galardoadas dos III Premios Emilia Pardo Bazán no País das Rías, que organizan FARO DE VIGO e a Deputación de Pontevedra: a escritora Ledicia Costas, premiada na categoría de Cultura; a directora do Talaso Atlántico Rosana Canda, premiada na categoría de Turismo; e Sara Vidal, capitana do Celta Baloncesto Feminino, club premiado na categoría de Feminismo, participaron onte na charla-coloquio que cada ano acompaña á convocatoria destes galardóns.

A realidade do esforzo e as oportunidades

A xefa da Edición Dixital de FARO, Alba Chao, foi a encargada de conducir un acto no que rexeitou «empregar frases propias de coachs motivacionais, desas que nos queren facer crer que se te esforzas podes conseguir todo o que te propós»: «A realidade é ben distinta, por diferentes motivos. Iso non significa que non coincidamos en que cuestións como o idioma que falamos, o lugar no que vivimos ou se estudamos na pública ou privada non deberían condicionar as nosas posibilidades. E, por suposto, tampouco sermos mulleres ou homes».

Traxectorias de éxito en diferentes ámbitos

«Sen perder de vista unha perspectiva realista é esperanzador compartir espazo con tres mulleres cunha traxectoria de éxito merecido en diferentes ámbitos», engadiu. «Ledicia Costas acadou por unanimidade un galardón que lle recoñece a capacidade de acompañarnos nas nosas bibliotecas, dende Sete dentes de León a Pel de Cordeiro, e faino ademais de en galego cunha ollada igualitaria, unha mensaxe tan valiosa para eses nenos e nenas aos que engancha a lectura e aos que, como dicía, acompaña ata a vida adulta», subliñou. Pola súa banda, Rosa Canda, directora do Hotel Talaso Atlántico «recibiu o recoñecemento pola súa exitosa carreira vencellada ao sector hoteleiro ao longo da cal coñeceu todos os chanzos, de recepcionista a directiva, sempre coa ilusión de quen defende ter, como ela mesmo dixo na entrega dos premios, o traballo máis bonito do mundo».

Asistentes a coloquio de onte na sede da Deputación de Pontevedra en Vigo. / José Lores

O feminismo no deporte

Dende o ámbito deportivo, Sara Vidal, capitana do Celta Femxa Zorka, representou á «entidade gañadora do galardón na categoría de feminismo por converterse no espello de moitas nenas e mozas e amosarlle tamén que ningún espazo lles está negado».

A necesidade de referentes femininos

Precisamente, falando dese espello, quixo por enriba da mesa a necesidade de ter referentes femininos en diferentes ámbitos. Sara Vila, aínda que naceu no 2002, indicou que «cando me preguntaban polos meus referentes sempre dicía que teño referentes masculinos. «Sempre dicía Michael Jordan en baloncesto ou mesmo Messi cando o vía pola televisión».

«Cando unha nena ve que ten a posibilidade de chegar ata o tope, que ten referentes femininos é cando ten a posibilidade de alcanzar os seus soños», reflexiona. «Por iso é tan importante a visibilización», engade. «Como pode ser que alguén que naceu en 2002 non teña referentes femininos? É bestial», intervén Ledicia Costas. «É certo que ultimamente estamos progresando, pero pouquiño a pouco», contesta a xogadora.

Mulleres no sector hoteleiro

«Nun hotel predominan as mulleres, somos un 80%, pero nos postos directivos a maioría son homes», apunta Rosana Canda. «Por iso, para min os referentes son cada unha das mulleres que coñezo: ama de casa, empresaria, traballadora... é igual do sector que sexa, que realmente ten a liberdade de elixir o que queira facer na súa vida», apunta.

A loita interna das mulleres

«Hoxe en día o problema é que queremos estar en tódolos lados, ser boas en todo, e non pode ser; non podemos chegar a todo e hai que buscar o equilibrio nesa loita interna que temos moitas veces con nós mesmas. As propias mulleres contradicímonos porque queremos estar, queremos ser, pero nós mesmas poñémonos as trabas para querer chegar a todo», engade a directora do Talaso Atlántico que, pese a iso, nunca sentiu na súa traxectoria profesional que tivera que «dar o dobre por ser muller».

A desigualdade no sector editorial

«Eu si que tiven que facer moitísimo máis, tamén as miñas compañeiras», destacou Ledicia Costas. «No sector editorial as mulleres escribimos menos, publicamos menos, levamos menos premios, e é unha cuestión de como están organizadas as familias e quen asume os coidados de maneira maioritaria. A día de hoxe temos aínda que reclamar espazos. A igualdade vaise conseguir cando por fin as mulleres que escribimos poidamos falar de literatura. Aínda non podemos, nin as escritoras, nin as mulleres deportistas, nin as mulleres que están no sector do turismo nin as mulleres de todos os sectores que existen neste país. Iso é así».

Logros e desafíos no deporte e a literatura

Ante a proposta de Alba Chao de apuntar un logro individual ou colectivo que lles gustaría destacar, Sara Vila indicou que, no caso do deporte, «hai soamente dous anos que se profesionalizou a liga e temos un convenio colectivo que fixa uns puntos básicos, cun salario mínimo que hai que mellorar, así como o tempo libre ou a maternidade»: «Espero que dentro de cinco anos mellore un pouco máis».

Pola súa banda, a Ledicia Costas gustaría ver «máis mulleres nos postos directivos das editoriais, porque a maioría están masculinizados».

A necesidade de coherencia e apoio entre mulleres

«A min gustaríame máis coherencia entre nós, que nos acompañaramos máis da man», destaca Rosana Canda: «Eu pregúntome se fose un home o que está no meu posto se me farían certo tipo de preguntas e iso ten que avanzar. Cando rematen esas preguntas realmente estaremos noutra fase e fará que iso sexa unha normalidade, iso sería un paso moi importante».

Experiencias persoais que reflicten desigualdades

Persoalmente, elas tamén tiveron que afrontar algún momento que fai que siga sendo necesario falar de feminismo. «Cando me quedei embarazada do meu primeiro fillo era subdirectora dun hotel e preguntáronme se non había mellor momento para quedarme embarazada», expuxo Canda. «Sentín que non tiña dereito a elixir e é moi triste porque parece que estás facendo algo malo e non é así».

Sara Vila apuntou a anécdota dun partido moi importante que tiñamos, un derbi galego, coas dúas aficións xuntas, e na televisión foi máis importante retransmitir un partido de Terceira Preferente de fútbol».

Ledicia Costas puxo dous exemplos, pero podería por moitos máis. «Unha vez un xornalista preguntoume se non estaba arrepentida de non ser fillos e non consideraba que sería máis feliz se os tivese». «Contesteille que si me faría esa pregunta se eu fose un home e non entendeu a miña contestación», engade. Tamén lembrou cando «no 2019, un coñecido escritor galego co que compartía presentación dixo que estaba compartindo espazo cunha autora que estaba empezando. Empezando a que?», apunta a autora que por aquel entón xa escribira uns vinte libros.

A pedagoxía necesaria para avanzar

No tocante á pedagoxía que queda por facer, Ledicia Costas indicou, ante unha pregunta do público, que «é moi inxusto que un home nos diga como ten que ser o feminismo». Tamén detecta nas súas moitas visitas aos centros escolares que «os espazos para falar case sempre os ocupan os nenos». «Tamén observo que hai patios no que o fútbol está ocupando o centro e se es unha nena ou un neno que non che gusta o fútbol estás relegado a estar nos recunchos do patio, aprendes que o teu lugar é a marxe, porque hai outra cousa que ocupa o centro e creo que, por suposto dende as familias, pero tamén dende os centros de ensino é onde é hai que facer ese esforzo maior». «Sinto que ás veces o equilibrio está indo para onde non ter que ir e preocúpame moito», conclúe Rosana Canda ante a sensación de que se poida diluír a mensaxe de que realmente o feminismo é a procura da igualdade.

«Gañamos moitos espazos, pero necesitamos avanzar máis» Luisa Sánchez — Vicepresidenta da Deputación

Luisa Sánchez, Vicepresidenta da Deputación / José Lores

«Pardo Bazán escribiu máis de 30 contos que poñían o foco na violencia de xénero xa no século XIX, cando nin sequera era habitual que unha muller escribise. Porque eran poucas as que, como reivindicaba Virginia Woolf, podían contar cunha habitación propia para facelo», indicou a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra Luisa Sánchez.

«Unha habitación literal, pero tamén metafórica», engade: «Unha habitación que moitas mulleres seguen sen ter, xa que se adican en corpo e alma aos demais e non sacan tempo para si mesmas».

«Pardo Bazán foi, polo tanto, unha precursora, pero iso non significa que sempre llo puxesen fácil», destacou tras da-la benvida ás tres galardoadas nesta edición nos III Premios Emilia Pardo Bazán no País das Rías. «O certo é que Emilia Pardo Bazán é un gran referente nestes tres ámbitos (cultura, turismo e feminismo), por iso estes premios divídense nesas categorías e por iso levan o seu nome».

«Como lembraba Ledicia Costas ao recoller o premio, a Real Academia Española rexeitou ata en tres ocasións o seu ingreso a pesar do seu recoñecemento por parte do público e a evidente calidade dos seus traballos», rememora. «Recordo tamén palabras de Rosana Canda tras recoller o seu galardón, que poñía en valor o liderado feminino no seu negocio e o orgullo que transmitía ao falar de como a maioría de xefas son mulleres, e de ver como elas foron crecendo ata ocupar eses espazos». Tamén fixo mención ás palabras de Cristina Canteiro, que acompañara a Sara Vidal ao recoller o premio ao Celta, e «reivindicou que as mulleres agora teñan a oportunidade de adestrar equipos»: «Sodes o máis claro exemplo de que gañamos moitos espazos, si. Pero aínda necesitamos avanzar máis. E, nese camiño, é para nós fundamental recoñecer o papel que desempeñan mulleres e institucións a favor dun mundo máis xusto e igualitario».