La poesía con música entra

Que decenas de estudiantes de 9 a 14 años se mantengan atentos durante un recital de poesía de grandes autores de la literatura gallega y española es, a priori, algo inesperado. Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2017, y los músicos Alberto y Andrés Cunha lo lograron ayer, en la primera jornada de la iniciativa municipal Vigo entre Notas e Versos, con un formato atractivo que mecla poemas y música y que hace a los alumnos partícipes. Muchos salieron con ganas de escuchar y leer más poemas e, incluso, de escribirlos.

En dos pases consecutivos, el escritor vigués recibió a los chicos con un poema escrito para la ocasión y los animó a subirse «ao tren da imaxinación e das emocións para viaxar ao longo de varios poetas que, dalgunha maneira, marcaron un fito dentro da poesía». Este ferviente creyente de la necesidad de la poesía subraya que es importante para los niños porque «axuda a reflexionar»; porque «fala de beleza»; «fainos máis sensibles e comprometidos coa linguaxe»; y «axúdanos a coñecernos mellor, a saber como nos emocionamos». Lamenta el miedo a transmitirlo a los estudiantes. «Os rapaces están sempre coa mente aberta e vibran coa poesía», defiende y explica que hay «mil maneiras» de introducirlos en ella. «É cuestión de vontade», sostiene.

Un trío

Y una de estas fórmulas que siempre ha empleado en sus clases —y también consigo mismo— es la música. Para esta misión, forma trío con el cantante Alberto Cunha y el multinstrumentista Andrés Cunha —que optó por la guitarra—. Mezclaron la lectura con poemas musicados e involucraron a los estudiantes dejando en el aire el final de versos —acabaron acertándolos todos— y cantando juntos los estribillos. «Las palabras son importantísimas, pero si tienen ritmo y melodía llegan directas al corazón», destacó la edil de Educación, Olga Alonso.

Empezaron con Federico García Lorca. «Pura sensibilidade. Un home bo que mereceu un final máis agradable», les contaron. Y siguieron por Rosalía de Castro. Cantaron con tanto entusiasmo «Campanas de Bastabales», de Cantares Gallegos, que demostraron que no era la primera vez que muchos lo hacían. «El reino del revés», de María Elena Walsh, fue la que cosechó el mayor éxito. «É un exemplo de que coa poesía poden divertirse tamén. Xoga co absurdo, co humor... É unha riqueza cultural grande», señala García Teijeiro.

También les descubrieron a Rafael Alberti, Celso Emilio Ferreiro o Manuel María. García Teijeiro les confesó que empezó a escribir para niños gracias a él, tras comprobar que «os seus poemas funcionaban». Emocionante fue la interpretación de los hermanos Cunha de su poema «O Carro», musicada por Fuxan os ventos. También entonaron otras como «Caminante no hay camino», el poema de Antonio Machado musicado por Joan Manuel Serrat o «Que ocorre na terra», versos de García Teijeiro a los que puso música Paco Ibáñez.

Mara Vilaboa, de 5º de Primaria del CEIP Barreiro ya conocía alguno de estos poemas, pero «no es lo mismo que lo lea alguien que sabe poesía». A Lara Vázquez, Gala Rivas, Uxía Varela y Martina Fazanes, de 2º de la ESO del IES Álvaro Cunqueiro, les pareció «muy bonito». Ellas la poesía la trabajan en clase. «Regueifamos». Pero no les disgustan nada los clásicos. Son de Rosalía de Castro, como Valentina Pérez, de 5º de Primaria del CEIP Pintor Laxeiro, que ayer salía con ganas de volver a escribir poesía. «Realmente, es bonita, hace llegar al corazón», destaca. Pablo Callejas, tutor y profesor de Educación Física en este centro aplaude el formato: «La poesía, a lo mejor es más difícil de valorar por ellas y ello, pero si le añades una performance con música y cantando, les impacta más y creo que puede ser muy positivo». Ayer, también fueron alumnos de Virxe do Rocío, Compañía de María, Possumus y Vicente Risco.