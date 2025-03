«Tengo ganas de hablar de lo que pasa con las mujeres a una determinada edad»

Organizada por el Ateneo Atlántico, Multicines Norte acoge esta tarde, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de 'Baldío', el último trabajo de la cineasta argentina Inés de Oliveira Cézar, quien estará presente en la sesión acompañada de la actriz Uxía Blanco para mantener un coloquio posterior con el público asistente.

—¿Qué importancia tiene para usted proyectar su cine al otro lado del charco?

Por un lado, es como un pequeño milagro, porque yo tenía pensado venir a Vigo para visitar a mi hijo, pero a través de Uxía Blanco se dio la posibilidad de hacer la proyección y yo dije que sí, con muchísimo gusto. Para mí es una maravilla poder compartir este espacio con la gente de Vigo y en sus cines, y más en un momento en el que en Argentina hay mucha tristeza. Estamos pasándolo muy mal en todas las líneas, pero en Argentina la cultura se está viendo muy amenazada, el audiovisual también, por lo que proyectar en Vigo es muy importante para mí. Todo lo que sea llevar nuestro cine fuera es como seguir dando batalla, es algo que en este momento está uniendo a todos los artistas.

—Se visionará ‘Baldío’, en la que la protagonista afronta la adicción de su hijo a las drogas. Justo en Vigo se cumplen 40 años desde que las madres fundaron una entidad para luchar contra ellas y plantar cara a los narcotraficantes, ¿qué la llevó a tratar esta temática?

Hay algo que tiene que ver con un material biográfico, casi se podría decir documental, que hay en la película, y es que con la protagonista, Mónica Galán, compartimos situaciones como madres, como amigas de otras madres, en las que nos vimos involucradas a participar de esos procesos, que son muy dolorosos. Nos parecía que siempre se contaba este problema desde el lado del que lo padece, pero nunca desde la perspectiva de las madres, que están en el backstage. Eso es tremendo, porque es un lugar en el que hay mucha impotencia y mucho dolor, sentíamos que el cine no se había ocupado de contar ese drama silencioso y no tan vistoso, porque no hay secuencias de acción, pero en el que está ese dolor que acompaña a las madres que intentan hacer lo que sea para salvar a un hijo de ese horror. En Argentina se piensa que la gente que tiene menos recursos es la que tiene estos problemas con el paco (pasta base de cocaína), esa droga que deja a la gente casi viviendo en la calle, porque su consumo no te permite vivir en sociedad. Queríamos llamar la atención sobre esto, es mentira que solo afecte a gente sin recursos, es un problema endémico. A pesar de que es una temática muy difícil, creo que la película deja un camino de luz y de esperanza, de que no está todo perdido, de que siempre hay una manera de seguir peleándola.

—‘Baldío’ ha sido su último trabajo hasta la fecha, ¿está trabajando en alguna nueva producción?

Se estrenó justo antes de la pandemia y en Argentina hubo una encerrona muy grande, hubo prohibición para filmar durante un par de años y fue muy difícil remontar. De hecho, tenía un proyecto aprobado por el Instituto Nacional de Cine, una coproducción en Brasil, pero cuando llegó el nuevo gobierno hubo una nueva gestión y dio de baja todo. No se pudo filmar, pero ahora lo refloté y lo estoy haciendo sin la ayuda del Instituto. Se trata de un thriller psicológico y va a ser la primera vez que dirija con otra directora, creo que eso nos va a enriquecer mucho. Por otra parte, tengo un proyecto muy personal, una adaptación de la novela de Stefan Zweig, Veinticuatro horas en la vida de una mujer, en la que la protagonista es una mujer de mi edad o mayor, y tengo muchas ganas de hablar de lo que pasa con las mujeres a una determinada edad, porque siento que el cine no le da espacio, no hay muchas películas con protagonistas de entre 60 y 70 años, es como si eso ya no fuera interesante para el cine. Es ‘curioso’ que no haya más películas en las que puedan empatizar las mujeres, cuando somos las que más consumimos audiovisual y cine.

—¿Cuál es su percepción sobre el audiovisual español? ¿Cómo cree que se podría impulsar la atracción de grandes producciones a una ciudad como Vigo?

Estoy muy contenta con el cine español, en los últimos años ha pegado un estirón tremendo, y creo que ha sido un acierto la política que tuvo España con Netflix, exigiendo una cuota de pantalla de producciones españolas. Con respecto a Vigo, no lo conocía, pero es que esto es un set de filmación, en un radio pequeño hay mar, montaña, historia... Es increíble cómo la ciudad ofrece. Si se apoya a través de la Film Commission y se dan facilidades, se promoverá que la gente venga, porque lo tiene todo.