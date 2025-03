Quién es Dani Esteve de Desokupa, la polémica empresa que intervino en un edificio de Vigo

La polémica rodea todas sus intervenciones. La última, en Vigo, incluida. Hablamos de Dani Esteve, de Desokupa. El líder de la empresa que acudió a la ciudad olívica con varios de sus miembros y, como es habitual, difundió un vídeo. En las imágenes muestra además parte de la intervención policial en un supuesto «narcopiso» de la viguesa calle Sagunto. Inmueble en el que, a mayores, los agentes hallaron luego armas y munición.

En el citado vídeo filmado en Vigo, al contrario que en otros, Dani Esteve no ha difundido cómo fue el acceso. Esta vez lo que muestra y describe de forma pormenorizada es el estado de varias de las viviendas, en cuyas imágenes se observan las armas y efectos que se encontraron así como a varios agentes uniformados durante el operativo. De hecho, su publicación provocó cierto malestar entre los medios policiales.

No es tampoco la primera vez que Desokupa provoca malestar entre los agentes. La última, hace menos de un año, cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP), rubricó un acuerdo con Desokupa para formar en defensa personal a 30.000 agentes. Este acuerdo no solo llevó al Ministerio de Interior a abrir una investigación y amenazar con retirar las subvenciones al sindicato, sino que también creó divisiones en su seno. A nivel gallego, agentes del SUP incluso se desvincularon del acuerdo: «Hemos sentido vergüenza ajena».

¿Quién es Dani Esteve?

Surgida en Barcelona, Desokupa se ha expandido por el resto de España ofreciendo sus servicios a propietarios de domicilios ocupados que no esperan a la justicia. Desde su nacimiento, una empresa que envía a hombres fornidos a las casas ocupadas para amedrentar a los ocupas, ha coqueteado con los medios de comunicación, un altavoz que ha disparado su popularidad. Algunas televisiones privadas han presentado una visión acrítica de sus intervenciones, que Esteve defiende como rescates arcangélicos de propietarios asediados por ocupas sin corazón –casi siempre migrantes–.

Ya en el año 2016, el Parlament de Catalunya instó al Govern a destinar los recursos necesarios para comprobar cómo actuaba la empresa de Esteve, surgida en Barcelona. Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO (diario del mismo grupo editorial que FARO DE VIGO), los Mossos d'Esquadra investigaron ya entonces a Desokupa por el supuesto vínculo con la extrema derecha de alguno de sus integrantes y también por posibles coacciones a los moradores a quienes pretendían expulsar de casas que pertenecían a clientes que habían contratado sus servicios.

Bulos

Otros medios de comunicación han revelado que detrás de algunas de esas actuaciones hay auténticos bulos: como el de la anciana de 90 años que no podía recuperar su piso porque se lo había quedado su cuidadora, marroquí, por supuesto. La realidad que ignoró la empresa de Esteve a pesar de conocerla por la Policía Nacional, según publicó 'El País', era que la anciana estaba realquilando ilegalmente una habitación a la joven marroquí, que además estaba pagando a la mujer el triple de lo que ella abonaba por el domicilio entero gracias a un alquiler antiguo.

Dani Esteve y los miembros de Desokupa, en el aeropuerto de Vigo. / Cedida

El límite de la coacción

Esteve, entrevistado por El Periódico poco después de la aparición de Desokupa, detalló cómo actuaban durante sus «operativos». Lo que hacen, remarcó, es «negociar» con los ocupas «un precio» para que estos acepten marcharse. Si acceden, firman un documento con Desokupa en el que atestiguan que han recibido la cantidad acordada. En cuanto salen por la puerta, los trabajadores de Esteve colocan una alarma conectada con una empresa de seguridad y cambian la cerradura. A veces, incluso instalan una puerta ‘antiokupa’ que blinda por completo el acceso. Toda la secuencia, que protagonizan hombres que parecen jugadores de la NFL, la filman «por seguridad».

Esa es quizá la parte más cuestionable de su actividad: ¿Existe o no coacción cuando el ocupa se ve rodeado por robustos miembros de Desokupa que le enfocan con cámaras de vídeo al abrir la puerta? Esteve justifica la corpulencia de sus empleados aludiendo a la agresividad de algunos ocupas.

No es la primera vez que a Esteve se le recrimina el uso de la fuerza. Antes de formar Desokupa, fue investigado por liderar un grupo expeditivo de cobros a morosos, una causa que terminó archivándose. Su lema es «siempre fuertes».