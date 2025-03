Premios en bandeja para la hostelería

Fue una gala de etiqueta, como exigía la entrega de los que se pueden considerar los «Oscar» de la hostelería y el turismo de Pontevedra que, por primera vez la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de la provincia (Feprotur) celebró en Cangas, en el hotel H4, a los que acudió el conselleiro de Cultura, José López Campos, además de la alcaldesa, Araceli Gestido y edil de Obras, Sagrario Martínez, en nombre del gobierno local, entre otros altos cargos, y se entregaron diez reconocimientos a la trayectoria empresarial, difusión del turismo y fomento del turismo sostenible. Se vieron bastantes pajaritas y algunas lentejuelas, hubo cena incluida, y el león de la Metro Goldwyn Mayer marcó el inicio de la gala conducida por el presentador y humorista vigués, Carlos Veleiro, y que abrió el presidente de la federación, César Sánchez-Ballesteros.

En la gala fueron reconocidos a su trayectoria la responsable de pastelerías El Molino, de Vigo, Dolores Fernández; Manuel Bermúdez Requejo, profesional del sector camarero en Salnés; Abilio Álvarez Arias, propietario de Viajes Bivestour; el establecimiento vigués The Coffee Land; el periodista Alberto Barciela; a título póstumo el presidente de la Federación Española de Hostelería, José Luis Yzuel, fallecido hace una semana y se entregó un galardón sorpresa a Cecilia Cermeño Morán, del restaurante Casa Calviño de As Neves. De igual forma se premió el fomento del turismo al cámping Islas Cíes y a dos representantes de Cangas por su promoción turística: la Asociación Illa dos Ratos, promotora de rutas guiadas de turismo; y a las Villas Casas de Aldán, unas construcciones de madera en la bajada a Menduiña.

El conselleiro de Cultura, que cerró el acto con la entrega del último premio de la noche a dos de los responsables The Coffee Land, Eloy Guisande y Luis Blanco Valverde, destacó que con estas galas se ensalza «a gran profesionalidade coa que contamos en Galicia neste sector, uns bos compañeiros de viaxe para as políticas do goberno galego, contribuindo a posicionarnos como un destino de calidade». Además de felicitar a los premiados por su compromiso con la puesta en valor de toda la riqueza del territorio, añadió el componente personal ya que «o trato que reciben os nosos visitantes é tamén unha carta de presentación do que somos, un pobo acolledor» y destacó las buenas cifras en turismocon más de 8 millones de visitantes en 2024, alcanzando máximos de la serie histórica, que propiciaron unos ingresos de 432 millones, un 6,7% más que el año anterior.

César Sánchez-Ballesteros entregó el premio póstumo a la familia de Yzuel y del presidente fallecido y de este hostelero de cuarta generación se destacaron sus dotes para dirigir el colectivo desde la cercanía, unidad y el diálogo,poniendo en valor lo que él siempre calificó como “la industria de la felicidad”.

La gala, en la que también estuvieron presentes la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, reconoció con el premio a la trayectoria profesional la labor de la viguesa Dolores Fernández Alonso que lleva más de 40 años al frente de las pastelerías El Molino, desde que empezaron su andadura en Vigo en el año 1944 con la apertura de su primer despacho en la calle Colón y que recientemente fue distinguida con un Solete con Solera de la guía Repsol.

El cámping de las islas Cíes recibió uno de los premios al fomento del turismo sostenible, que recogió su gerente Óscar Costas. Logró hitos como la Carta Europea de Turismo Sostenible, la ISO 14001 y la S de Sostenibilidade en 2024; además de que es un camping Starlight para la observación astronómica y forma parte de la Red Galicia Destino Sostenible.

Uno de los premios sorpresa fue a Cecilia Cermeño Morán, que recibió de manos de la diputada provincial Nava Castro. Cermeño empezó su trayectoria profesional cuando por matrimonio llega a los fogones de Casa Calviño, en As Neves. Logró continuar con la esencia del restaurante, en un legado de suegras a nueras, y mantener el plato tan tradicional y estrella de la casa como es la lamprea.

Manuel Bermúdez Requejo, un referente en la formación de camareros en la provincia, fue otro de los galardonados por su trayectoria, de la que se destacó su trabajo, profesionalidad y perfección.

Igualmente a su trayectoria profesional fue galardonado Abilio Álvarez Arias, empresario vigués, propietario de la agencia de viajes Bivestour, un oficio que aprendió de niño cuando iba con su madre a recoger a su padre a la oficina de Iberia.

Eloy Guisande, Luis Blanco y Adrián eran tres amigos que se dedicaban a la hostelería, pero apostaron por un local diferente dedicado al café, con desayunos y meriendas como plato fuerte. Crearon The Coffee Land en 2014, uno de los pioneros en Vigo en brunch.

De Cangas recibió galardón la asociación sociocultural A Illa dos Ratos, que recogió Óscar Rodríguez, y también el galardón al fomento del turismo sostenible por Villas Casas de Aldán, un proyecto de alojamientos construidos con madera.