Loita pide a Sanidade que se retomen las cesáreas acompañadas en el Cunqueiro

La Plataforma Loita reclamó a la Xunta que se retomen las cesáreas acompañadas en el Hospital Álvaro Cunqueiro, «o hospital máis caro e único en toda Galicia onde se paralizaron». Integrantes de la entidad mantuvieron hace escasos días un encuentro con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el que además de abordar las necesidades y la situación actual de la atención temprana en la comunidad gallega, también se analizó la implantación de la Guía de Acompañamento e Pel con Pel en Cesáreas en las distintas áreas sanitarias, puesto que en la gran mayoría tan solo se ha impulsado la primera fase correspondiente a las cesáreas programadas y que, en el caso del hospital vigués, «levan paralizadas dende agosto».

Desde Loita, Nadia Lamarca indicó que «aproveitamos para explicar como está cada área sanitaria. Pensamos que en Lugo non se cumpre de todo, pero é que a Loita chegan moitas mulleres embarazadas preguntando se poderán ter cesárea programada acompañada e nós temos que responder que en Vigo non, porque están paralizadas. Amosamos ao conselleiro como é unha demanda real e que non se pode dar esta discriminación».

En la reunión, según afirmó la Plataforma Loita, Antonio Gómez Caamaño reconoció que son conscientes de que el hospital de Vigo es el único centro gallego en el que en la actualidad no se está desarrollando la primera fase de la Guía de Acompañamento e Pel con Pel en Cesáreas, comprometiéndose a tratarlo con la Gerencia del área para que se agilice.

En septiembre, el titular de Sanidade volverá a mantener una nueva reunión con Loita para valorar los avances. La plataforma también trasladó la necesidad de seguir trabajando para implantar la segunda fase que contempla también las cesáreas urgentes.