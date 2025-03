El juez avala los controles de ruidos por la Navidad

El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 2 ha desestimado el recurso contra el Concello en relación a los niveles de ruido de la Navidad 2022/2023. El alcalde explicó ayer que el fallo «niega toda la razón al denunciante y da la razón al Concello». El demandante afirmaba que el Ayuntamiento había permanecido inactivo y sin adoptar medidas para mitigar hasta un nivel aceptable el ruido provocado por la Navidad, cuestión que se rechaza en la sentencia, en la que el juez explicó que «desde una perspectiva ex ante, sobre el papel, no se puede afirmar que el Concello hubiese ignorado la cuestión del ruido, no hubo inactividad, porque se prestó especial atención a los pliegos de los contratos que contemplan con detalle las obligaciones que deben cumplir los adjudicatarias en materia de limitaciones acústicas». El texto recoge que el Gobierno local trabaja con una previsión para preservar los objetivos de calidad y emisiones acústicas.