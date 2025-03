El Tribunal de Contratación avala al Concello en un concurso de material para los bomberos

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Xunta ha avalado los pliegos de contratación elaborados por el Concello para el «suministro de dos autobombas nodriza, dos vehículos 4x4, un vehículo 4x4 todo terreno y un furgón para el Servicio de Bomberos”. Se trata de un procedimiento que tendrá un coste estimado previsto de casi 800.000 euros. Una empresa con sede en Paterna, Baysan Quality Pro SL, formuló un recurso contra el contenido de los pliegos, que son los requisitos que determinan la asignación final de un contrato público.

«Examinada la documentación remitida junto con el recurso, se aprecia que no se ha aportado el apoderamiento que acredite la representación de la persona que interpone el recurso en nombre de Baysan Quality Pro, ni consta el mismo en el recibo de presentación ante el Concello». De modo que esta sociedad, especializada en soluciones de renting, carece de legitimidad para impugnar esta licitación. Con todo, el Tribunal entiende que no ha habido mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no impone a Baysan ninguna sanción. Contra esta resolución, que lleva fecha del 11 de marzo, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.