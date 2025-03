El Cuponazo de la ONCE reparte más de 300.000 euros en Vigo

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Vigo 320.000 euros en ocho cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 14 de marzo.

Adolfo David Pérez Villar es el vendedor de la ONCE que ha repartido los 320.000 euros desde su punto de venta situado en el Hospital Povisa, en donde lleva tan solo dos años. «Es la primera vez que reparto tanta cantidad y la sensación es difícil de explicar con palabras», cuenta para FARO. Al tratarse de un lugar con mucho trasiego de personas le resulta difícil saber quiénes pueden ser los agraciados, «me atrevería a decir eso sí que se han quedado en la comarca», apunta. De lo que no le cabe duda es de que «se trata de personas a las que les hace falta, aquí viene mucha gente mayor, vienen al médico, y en una de esas visitas se han llevado una alegría». Destaca también el carácter recíproco del premio «porque los agraciados realmente son personas que colaboran también con la ONCE».

La suerte todos los viernes

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.