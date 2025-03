Profesionales de escuelas infantiles de Vigo piden que Educación asuma su gestión

Profesionales de escuelas infantiles de la ciudad de Vigo han dejado de manifiesto «un sentir común e estendido» entre la comunidad educativa de estos centros en una reclamación contundente: que la Consellería de Educación asuma su gestión «inminente» para mejorar la atención y la calidad educativa de los niños y niñas de 0 a 3 años de edad.

En un escrito conjunto, profesionales vigueses de las escuelas de primer ciclo exponen que «nada ten que ver unha etapa educativa fundamental para as crianzas co resto de Servizos Sociais que xestiona a Consellería de Política Social, pero que no seu día decidiu arrincar do resto da rede educativa impedindo a pertenza destas á Consellería de Educación. Conseguiu non só crear unha imaxe de que as escolas sexan ‘aparcadoiros de nenas e nenos’, senón que realmente o acabaron sendo». En este sentido, denunciaron ratios desproporcionadas e instalaciones «descoidadas».