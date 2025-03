El puerto de Leixões activa su metamorfosis para asumir más tráficos y triplicar a Guixar

Un VLCV (very large container vessel) es un buque portacontenedores con capacidad para más de 10.000 TEU, que es la unidad equivalente a un contenedor de 20 pies de largo. Luego están los ULCV (ultra large container vessel), capaces de dejar a los primeros en ridículo: el MSC Irina, construido en el astillero chino Jiangsu Yangzijiang y con 400 metros de eslora, está considerado el mercante de su segmento más grande del mundo y supera los 24.300 TEU. Estas construcciones, las de barcos de gran porte, son las que más están contratando las principales armadoras a día de hoy: reducen costes cuanta más mercancía puedan llevar a bordo. Y lo que están haciendo los grandes puertos —y los que aspiran a serlo— en todo el mundo es adaptarse con nuevas terminales, más espacio de almacenamiento, grúas pórtico con mangas de hasta 60 metros o dragados para ganar calado. Exactamente lo que hará el de Leixões, en Matosinhos, que ha reactivado el proyecto para poder triplicar al de Vigo en movimiento de contenedores.

La Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) acaba de remitir a la Agência Portuguesa do Ambiente la documentación (número de expediente 3815) para el informe de impacto ambiental de la Ampliação e Reorganização do Terminal de Contentores Norte do Porto de Leixões, como ha contrastado FARO. La entidad ya había aparcado su hoja de ruta para reconvertir la llamada terminal multipropósitos, hacia el sur de la ensenada, para medrar hacia el norte. La retirada de la refinería de Galp permitirá disponer de un espacio de 200.000 metros cuadrados para contenedores, superior al que tiene concesionado Termavi en el muelle de Guixar. La APDL no ha hecho públicos todavía los documentos —este proyecto se enmarca dentro de su plan estratégico a 10 años vista—, por lo que no fija un plazo de ejecución o una inversión. Pero sí ha esbozado las líneas generales de la actuación: acoger buques de más de 300 metros de eslora, más de 15 de calado y alcanzar un movimiento anual de 1 millón de TEU. Con un inmenso relleno mediante.

La nueva terminal requerirá de un inmenso relleno y aprovechará el cierre de la refinería de Galp

Según los datos ya cerrados de 2024, el puerto de Leixões registró un ligero incremento en tráfico de contenedores, como había avanzado este periódico, hasta los 715.061 TEU. Lo hizo gracias a la operativa de sus terminales norte y sur, y a la docena de emplazamientos en distintos puntos de la ciudad que le sirven de campas auxiliares para la logística. El de Vigo experimentó un avance muy superior, del 31,7%, con casi 300.000 TEU. Con posibilidades ya finitas para seguir registrando mejoras de este tipo, eso sí, por más que el apartadero de la Plisan pueda ayudar a aliviar la falta de espacios de Guixar. Con la reformulación de su muelle norte, Leixões prevé triplicar en tráficos a Vigo, asumiendo además nuevas rutas y buques de gran calado que ahora no pueden operar en sus instalaciones por los sedimentos del río Leça.

Puerto de Leixões / APDL

A falta de conocer el proyecto en detalle, la APDL había anticipado una actuación con la que dispondría de un muelle con hasta 860 metros de línea de atraque, siete grúas Post-Panamax y capacidad para recibir a mercantes de 324 metros de eslora.

Este sábado, por ejemplo, los buques de mercancías que estaban en alguno de los muelles de Leixões abarcaban desde los 90 metros (Arklow Raider) y los 216 metros de eslora (Faustine). Los barcos que recibe esta terminal lusa son singularmente más pequeños, precisamente por falta de calado y grúas pórtico de envergadura. En 2024 dio escala a casi 2.350 buques de mercancías, con 35 millones de capacidad (expresada en GT o arqueo bruto); Vigo contabilizó 1.914 barcos, pero sumaron mucha más capacidad (48,5 millones de GT) por su mayor tamaño.

Suscríbete para seguir leyendo