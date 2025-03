Hasta en cuatro locales de Vigo (que se sepa) grabaron a la 'Robahuchas' llevándose las propinas

La hucha de su hija, la de su panadería y 50 euros de su cartera. En total, unos 300 euros de botín fue lo que la 'Robahuchas' de Vigo le hurtó a la dueña de una pastelería-cafetería situada en la Avenida de Balaídos, en Vigo, el pasado mes de octubre. Noemí Álvarez regenta 'PanadeLía' y conoce a su asaltante: «Es vecina de la zona, y a veces le invitaba a comer o a desayunar en mi local. A cambio, ella me ayudaba a meter las sillas y las mesas dentro. Una vez se ofreció a teñirme en mi casa, y ahora me arrepiento de haber aceptado», confiesa a FARO esta panadera.

Fue un viernes, y aprovechó ese servicio de belleza a su casa para llevarse la hucha de su hija «que tenía unos 150 euros. No nos dimos cuenta hasta días más tarde». Pero la cosa no acabó ahí. Al día siguiente, Noemí fue a un concierto en Churruca con unos amigos, entre los que estaba la presunta ladrona. «Dejé un momento la mochila con el grupo y me fui al baño. En la cartera llevaba dos billetes de 50 euros, y cuando volví, al ir a pagar comprobé que solo tenía uno de los billetes», recuerda la víctima que fue atracada una tercera vez en su establecimiento.

PanadeLía, uno de los establecimientos de Vigo donde atracó la 'Robahuchas'. / Cedida

«Tenemos una hucha que está destinada exclusivamente a 'Proyecto Gato', y la robó el martes siguiente». Nos dimos cuenta de sus robos poco después, cuando mi pareja me preguntó dónde estaba la hucha de la niña. Comprobé que la de la panadería tampoco estaba, y até cabos. Fui a la grabación de las cámaras, y ahí estaba ella, cogiendo la hucha con el dinero para el refugio de los gatitos en Gondomar». Noemí intentó ponerse en contacto con esta mujer, pero nunca más volvió a saber de ella.

Frame de las cámaras de PanadeLía, en el que se ve a la atracadora robando la hucha. / Cedida

En la peluquería

Este pasado jueves, FARO se hacía eco de uno de los robos perpetrados por esta mujer en una peluquería de Vigo, el pasado 5 de marzo. Hurtó el bote de los billetes y monedas que había en el mostrador, mientras la propietaria apuntaba en la agenda una supuesta cita para un corte de pelo de su hijo. Nada más acercarse para darle sus datos personales, de forma sigilosa pero veloz, cubrió la hucha con el abrigo que lleva colgado en su brazo, la bajó y la escondió, mientras mantenía esa conversación rutinaria con la peluquera.

«Fue muy rápido, y no me di cuenta, hasta horas más tarde cuando una clienta me quiso dejar unas monedas, y las puso sobre el mostrador. "¿Dónde está la hucha?", me pregunté», comenta Ana Marchante, la peluquera de 'Bruj@s y Guap@s' que regenta este salón de belleza, en la calle Luis Seoane, en Vigo. Días después puso una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, y los agentes le informaron de que la atracadora estaba fichada, porque solía robar este tipo de recipientes con dinero en otros locales de la zona.

Cuando el diario decano compartió en redes sociales esta información, algunos propietarios reconocieron haber sufrido un atraco parecido en sus establecimientos y lo comentaron bajo esa publicación. Una de ellas fue Noemí, la panadera, quien, como la peluquera, también nos ha facilitado las grabaciones del hurto (vídeo que acompaña a esta información).

Ana Marchante ya tiene hucha nueva, custodiada por una planta carnívora. / FDV

En el centro de manicura

También nos lo ha facilitado Karla Araújo, que regenta un gabinete de manicura en la calle López Mora, y sufrió el robo de su hucha de propinas en el mes de enero. «Estaba llena porque tenía todas las gratificaciones que las clientas habían metido durante el mes diciembre, incluidas las Navidades; unos 70 euros», detalla la dueña de 'Las uñas de tus sueños'.

En el vídeo de su atraco, se ve a la mujer que entra y «pide una cita para hacerse las cejas». Todas las trabajadoras estaban ocupadas con otras clientas, así que ella se acercó al mostrador donde había tres recipientes. Dando la espalda a la actividad del centro, le dio tiempo a sopesar cada una de ellas, y finalmente se decidió por el osito azul metalizado, que estaba lleno de billetes y monedas, y que metió dentro de un costado del abrigo que llevaba puesto. «Fueron unos segundos. Mantuvimos una conversación para concretar la hora, y se marchó, sin más». En este caso, tampoco se dieron cuenta del robo hasta días después. «Tenemos otra hucha, pero está guardada en otro sitio, al que ya no se puede acceder tan fácilmente», reconoce Karla.

Días después una clienta encontró, en las escaleras de una iglesia cercana, un cerdito vacío, y le mandó la foto a la esteticista para saber si se trataba de su hucha. Pero no era de ella. Parece que habría sido el recipiente de otro botín que esta mujer habría sustraído de algún establecimiento de la zona de As Travesas.

Cerdito de propinas vacío que apareció en unas escaleras de una iglesia en zona de Travesas. / Cedida

En un centro de belleza y bronceado

El último robo perpetrado por la experta en usurpar huchas de propinas se produjo esta misma semana, también con cámaras de por medio. Fue, concretamente, el pasado martes 11 de marzo, en 'Pinup', un centro de belleza, bronceado y uñas situado en la calle Fotógrafo Xaime Pacheco. La situación del mostrador y del escenario que se encontró la presunta ladrona era similar al del local de Karla, en López Mora. Las trabajadoras están centradas en las manicuras y en otros servicios de su centro con sus clientas, mientras ella entra pidiendo una cita. Se dirige al mostrador, tapa la hucha (un cerdito) con una especie de jersey o bufanda, la esconce y simula que la llaman por teléfono. Sale del local y no vuelve más.

«Se llevó entre 100 y 200 euros que estaban en un cerdito de porcelana. Hemos comprado otra hucha, pero esta vez de lata, y del chino. Aún le estamos dando vueltas de cómo la vamos a atar para que no se la vuelvan a llevar», comenta Silvia, una de las empleadas del centro.

De los cuatro atracos, todos realizados entre las zonas de Coia y As Travesas, solo la peluquera ha puesto una denuncia en Comisaría. El resto no se ha animado, por creer que, al tratarse de simples hurtos, no van a ser resarcidos.