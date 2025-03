El Concello de Vigo ofrece 17 nuevas propuestas en cuatro museos

Hasta 17 nuevas propuestas expositivas en cuatro museos este año, entre las que se incluyen «un buen número de muestras temporales y la actualización y renovación completa de espacios». Es uno de los pilares del Plan Estratéxico para a Rede de Museos Municipais (RMM), aprobado por la Junta de Gobierno del Concello en octubre. El objetivo: potenciar el músculo cultural de la ciudad reforzando la Casa Galega da Cultura, la Casa das Artes, la pinacoteca Francisco Fernández del Riego y el Museo Quiñones de León. «Se incrementa el número de exposiciones, se consolida una programación estable y de calidad y se cumplen todos los objetivos del Plan Estratéxico presentado hace unos meses», presumen fuentes del gobierno local.

La Casa Galega da Cultura acoge O estandarte dos vencidos, de Telmo Meana (artista y comisario), desde el 21 de febrero. Llegarán más adelante Esconder a perla, mostrar un ombro, de Mar Ramón Soriano (artista y comisaria), entre mayo y agosto; Umbrales acuosos de la Ría de Vigo, de Carlos Fernández López (artista e comisario), entre septiembre y noviembre; y las imágenes del Maratón Fotográfico, organizado por la Agrupación Fotográfica Galega, de noviembre a enero.

En la planta baja de la Casa das Artes, los ciudadanos pueden disfrutar hasta abril de la muestra Silencio roto. Antoloxía do pintor Francisco Torrón, comisariada por Pablo Torrón. De mayo a agosto, albergará Non Fun, de Pilar Alonso (artista) y comisariada por Carlos Bernárdez. Más oferta: Pulsos e solastalxias [do monte galego], comisariada por Rosa Neutro, de septiembre a noviembre.

En la primera planta, se clausuró a finales de febrero A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego, de la Asociación de Periodistas de Galicia. Toda esta planta se reformará de forma integral en los próximos meses para acoger desde octubre la exposición permanente de los fondos propios municipales Cen anos de coleccionismo de arte galega (II). En la segunda planta, desde mayo, podrá apreciarse la muestra Luís Torras. O pincel persistente, una renovación completa de la exposición destinada a este pintor. Próximamente, comenzará la reconfiguración de la muestra y una reforma de la sala.

Quiñones de León

En el Quiñones de León, vecinos y visitantes pueden visitar hasta junio Recordos do Marqués de Alcedo y, hasta abril, Olladas #EMPC. Olladas #INSITU, del Consello da Cultura Galega. Entre mayo y julio, Habitar o baleiro. En septiembre, llegará O Pazo de Castrelos no centenario da súa doazón a la segunda planta, en la que, «próximamente», empezarán las obras de reforma «para convertila nunha nova sala expositiva».

La pinacoteca albergará desde abril Yrene Ceballos. Relato verídico da viúva de Policarpo Sanz; de abril a agosto, Impresións de Castelao en Vigo; y, desde octubre, Cen anos de Coleccionismo de Arte Galega (I), que tendrá su continuación en la primera planta de la Casa das Artes.