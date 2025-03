Anastacia llena el Mar de Vigo en su debut en Galicia

La espera mereció la pena. Y mucho. La estrella del pop Anastacia llenó el auditorio Mar de Vigo en su primer concierto en Galicia, incluido en la programación del Gozo Festival, una de las grandes citas musicales que apoya la Xunta a través de «Conciertos del Xacobeo», la marca con la que pretende unificar la programación de música, espectáculos y ocio para convertirla en atractivo turístico.

En su parada en Vigo, una de las tres ciudades españolas en las que actúa en esta gira, #NTK25 —ya fue a Barcelona y Madrid—, conmemoró el 25 aniversario de su álbum debut, Not That Kind, que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como I’m Outta Love o Not That Kind. Hizo saltar, bailar y emocionarse a unas 1.500 personas del auditorio de la avenida de Beiramar, deseosas de empaparse de la energía y talento de una de las voces más relevantes de la historia del pop.

Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, Anastacia sigue cautivando a audiencias por todo el mundo. La gira de la artista estadounidense seguirá por Italia, Austria, Polonia, Alemania, Reino Unido o Suecia. Ya no quedan billetes para 15 de los 56 conciertos programados.

Luciano Pavarotti, Elton John o Michael Jackson

Sus siete álbumes de estudio y colaboraciones con artistas de renombre internacional, como Luciano Pavarotti, Elton John, Michael Jackson y Eros Ramazzotti, convierten a Anastacia en uno de los iconos de la historia de la música. Entre sus grandes éxitos, el tema Left Outside Alone.

Los asistentes al concierto pudieron disfrutar antes de la actuación en directo de la cantautora Casey McQuillen, que acompaña a Anastacia en su gira por Europa.