Una silla de ruedas fabricada con una tumbona de playa para Samba, la perrita 'Fast and Furious'

Lorena Vidal es una joven viguesa que hace cinco años cambió su ciudad de residencia por amor. Fue cuando conoció a Javi, un vecino de Boiro. Hizo las maletas y se fue un poco más al norte a comenzar con él una nueva vida.

Tenía claro que en su foto de familia quería incorporar a un tercer miembro. En este caso, un perro. Así que hace dos años y medio acogieron a Samba, una perrita de seis meses de la que ambos se enamoraron a primera vista, y que finalmente acabarían adoptando.

Esta mestiza estaba enferma y un primer diagnóstico indicaba que se trataba de botulismo, «así que casi hicimos un master sobre esta enfermedad para darle los cuidados necesarios». Pero los síntomas que mostraba Samba no coincidían con las de esta patología. Pidieron una segunda opinión, no sin antes investigar por su cuenta qué le podía pasar. «No se tenía en pie, y movía su cuerpo y su cabeza sin control. Finalmente descubrimos que sufría ataxia cerebelosa, una enfermedad que afecta a su coordinación y a su equilibrio. Hay una especie de desconexión con sus extremidades y su movilidad se ve muy afectada», comenta Lorena a FARO, matizando que «en absoluto sufre dolor, solo se trata de descontrol de movimientos.

Buceando por la red, encontraron el perfil de 'Wobbly Hannah', una perrita influencer con casi 200 mil seguidores en Instagram que sufre una patología similar a la de Samba y que se desplaza en una silla adaptada y personalizada de la que esta pareja gallega tomó buena nota.

«Como aún estaba en fase de crecimiento, y para que tampoco perdiera movilidad en sus extremidades, al principio, el veterinario nos recomendó que estuviéramos un tiempo llevándola al peso, con un arnés especial, pero ya teníamos en mente fabricar una silla de ruedas», matiza su 'madre' viguesa.

Los manitas, en este caso, fueron Javi y su padre, que hicieron dos prototipos, con la segunda versión ya definitiva y con la que ahora Samba corre que se las pela. «La fabricamos con una tumbona de playa de acero inoxidable. Aprovechamos la tela para adaptarla al cuerpo de la perra e hicimos las horquillas en impresión 3D. Las ruedas las sacamos de bicicletas de niños y de un carrito de bebé. Mucha pintura rosa, unos churros de piscina para amortiguar un poco los golpes que se puede dar por sus movimientos tan frenéticos y lista», explican sus inventores.

Esta estructrua para Samba es desmontable, con una parte que puede servir de flotador. Se desanclan los churros, y con el arnés, la perrita disfruta dándose chapuzones en el agua junto a sus dueños.

«A pesar de tener ese trastorno, nuestra perra sale más que muchos otros que están totalmente sanos, pero muy encerrados», asegura Lorena. Y lo hace tanto en su entorno boirense, como en Vigo, «adonde bajamos casi todos los fines de semana para ver a la familia, y pasear con la perra por diversas zonas de la ciudad».

Seguro que otras familias perrunas de la urbe olívica ya conocen a Samba quien, con su bólido 'feito na casa', no pasa desapercibida. El pasado fin de semana, por ejemplo, hizo su particular 'Fast and Furious' por el paseo de la ETEA.