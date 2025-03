El espacio lúdico que sustituye al zoo de A Madroa, «VigoNature», abre hoy

De un espacio «en el que se mantenían confinados animales salvajes con un sufrimiento indescriptible» a un «centro divulgativo y ambiental en la vanguardia de lo que significa el siglo XXI». Así describió el alcalde, Abel Caballero, la transformación del zoo de A Madroa en «VigoNature». Este nuevo recinto abre mañana tras cuatro meses y medio de obras, actuación impulsada por el Concello, que pondrá en marcha un calendario de actividades y talleres el próximo sábado, dentro de una semana.

«Ya no hay animales en cautividad. Queda el oso, que lo vamos a tratar de reubicar en un lugar más amplio, ya que no puede estar en un espacio de 100 metros. Necesita kilómetros para poder vivir, para hacer su vida y respetar su naturaleza», explicó el regidor antes de comentar que, además, «se mantienen aquellas aves que pueden tener daño y no podrían vivir por su cuenta, es decir libres, así como reptiles o animales de granja».

Caballero destacó que también hay senderos ecológicos y áreas temáticas. «A mí me llaman mucho la atención las cabañas que tenemos en los árboles, donde la gente joven podrá ver cómo se vive en la copa de un árbol. Adicionalmente, vamos a hacer campamentos en Semana Santa y verano, todos con un enfoque de ocio y ecológicos», aseveró. Avanzó que, en «VigoNature», «será posible celebrar cumpleaños, talleres especializados, voluntariado, charlas de expertos en medioambiente u observación astronómica» y puso en valor los aspectos que se fomentarán, como la «educación ambiental, biodiversidad o bienestar animal»: «Me gustaría que las organizaciones medioambientales dijeran que somos la primera ciudad en Europa que cierra un zoo y abre un parque de naturaleza».