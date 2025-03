«Apoyamos el trazado de la A-52 sin dudar y con conocimiento de causa»

José García Costas (Vigo, 1944) es, además del máximo responsable de Grupo Emenasa, presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía. El empresario se muestra favorable a la propuesta de trazado de Transportes para la nueva A-52.

–¿Qué balance hace de la reciente cumbre de Cámaras del Comercio del Arco Atlántico celebrada en Vigo?

–El reto era sumar a este proyecto de las Cámaras de Comercio el tejido empresarial, y lo hemos conseguido. Supone un enorme salto para hacer de ello algo compartido por el conjunto del tejido económico, institucional y social.

–La visita del comisionado del Corredor Atlántico estuvo marcada por sus declaraciones, tanto por el tren a Bouzas como con el puerto nodal.

–Creo que hay un antes y un después para el Ministerio porque este hombre no traía la lección bien aprendida y aquí yo creo que bebió de algunas realidades que él no traía. Metió la pata, en varias de sus afirmaciones, y desde luego la mesa redonda en la que participó fue la más polémica. En un acto como éste la polémica es importante, para bien.

–¿Cuál es la infraestructura más urgente para Vigo y la provincia?

–La salida sur es muy importante. La unión con Portugal me atrevo a decir que es el reto más destacado que tiene en este momento el Arco Atlántico. Vigo es una de las pocas ciudades de él que no está conectada por autopista, tenemos una mala carretera de circunvalación, es un problema el Vigo-Porriño y algún día habrá que resolverlo. Parece que eso está en vías de solución y yo creo que es lo primero que se va a resolver.

–¿Está de acuerdo con el proyecto que ha presentado el Ministerio de Transportes para la A-52?

–Sin ninguna duda, y además con conocimiento de causa.

–Coincide usted con el presidente Alfonso Rueda en que la Salida Sur es prioritaria sobre la variante de Cerdedo.

–Yo no eximo ninguna de ellas, es muy importante la salida sur y la variante. Pero una vez que ya se descartó el llegar a Madrid por el Miño, yo creo que todos tenemos que pelear y empujar para que la conexión sea efectiva y lo más rápida posible. Es una fortísima inversión, pero los vigueses tenemos que exigirla, no pedirla.

–En el sector aeroportuario, la presidenta del Círculo de Empresarios, María Borrás, defendía reabrir el debate de coordinación, de si son necesarios los tres aeropuertos. ¿Qué cree usted?

–Nosotros tenemos un aeropuerto en Vigo que está capacitado para mover dos millones de pasajeros y estamos en un millón. Tenemos un margen de mejora en cuanto a capacidad importante, no tenemos las conexiones que deberíamos tener. La prueba es que, en cuanto se monta alguna línea como es la de Binter con Canarias, funciona magníficamente.

–¿Qué cree que falla?

–Hace unos días fui a Bilbao y en el vuelo desde Madrid creo que éramos todos de Vigo, y Vigo no lo tiene. Lo tuvo y lo perdió. No entiendo cuáles son las razones. Estuve una época en la comisión aeroportuaria en reuniones que no servían para nada. Dejé de ir a ellas porque eran políticos peleándose; los empresarios vivimos de otra cosa.

–Hablaba del éxito de Canarias, se han recuperado Mallorca y Valencia y Madrid aguanta con el AVE, pero el contrapunto llega con Bilbao y Barcelona. ¿Notan el recorte de vuelos?

–Yo creo que Barcelona se va a recuperar porque hay demanda en los billetes y cuando una línea tiene ocupación máxima, termina repuntando. La de Bilbao es la que menos entiendo. ¿Por qué la puede seguir habiendo desde Santiago, y no desde Vigo? Cuando quien produce los viajeros es la gente que funciona en los astilleros, los armadores, los atuneros, que vienen a reparar a Vigo y Marín. La zona de influencia es esta y son los que compran los billetes.

–En el Foro del Arco Atlántico hablaron de nuevas energías y especialmente el hidrógeno. Otras regiones están captando proyectos y Galicia va más lenta. ¿Cree que queda en desventaja?

–El hidrógeno tiene ciertas complicaciones, tiene un costo alto y hay que arrancar con potencias muy altas para que se adecue. Aquí hay un proyecto piloto con Zona Franca en él para arrancar y, si montas una planta y no tienes el consumo cercano y que esté conectado con esa planta, es muy difícil rentabilizarla. Pero lo que no cabe duda es que el hidrógeno es un futuro, no es un presente todavía, y hay que pelear por él.

–En cuanto a la guerra comercial de aranceles impulsada por Trump, ¿cree que tendrá un impacto mayor, menor o parecido que la pandemia o que la guerra de Ucrania?

–Desde el nombramiento de este señor todos los europeos somos más pobres. Tenemos que variar nuestro rumbo y cambiar muchas cosas. Había medios materiales que estaban encaminados al progreso y ahora hay que destinarlos a defensa porque eso no es gratis.

–Han insistido en la necesidad de crear un verdadero lobby gallego en Bruselas. ¿Cómo avanza?

–Tenemos que estar allí donde se toman decisiones. Lamentablemente las decisiones en una materia tan puntal como es la pesca no se toman en España, ni en Vigo, ni en Galicia. Y, si se toman en Bruselas, nosotros tenemos que intentarlo. La próxima reunión del Arco Atlántico va a ser en Bruselas, ya está calendarizada, está claro que tenemos que estar allí.

–Forman parte del patronato del Ifevi. ¿Cómo avanza su ampliación y cambios en la composición?

–Hay que darle una vuelta a eso e intentar que la ampliación y las decisiones que se tomen sean definitivas. Eso va a tener solución a muy corto plazo. Es absolutamente necesario. En Vigo tenemos la suerte de tener Zona Franca, si no existiera tendríamos que inventarla.

–En el sector naval hay una recuperación en cuanto a los pedidos pero hay problemas con la falta de mano de obra.

–Estamos haciendo verdaderos malabarismos trayendo gente de donde podemos, es un problema grave, una carencia de personal terrible.