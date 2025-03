Alejo Amoedo y Nuria Lorenzo descubren la faceta musical de Verne

En «Veinte mil leguas de viaje submarino», Jules Vernes incluye en las estancias del Nautilus un órgano de salón, con el que el capitán Nemo se sumerge en «éxtasis musicales» y proyecta su estado anímico. Como, por ejemplo, en los últimos compases de la novela: «En aquel momento, oí los vagos acordes del órgano, una armonía triste bajo un canto indefinible, la queja de un alma que quiere romper sus lazos terrestres». Es uno de los muchos reflejos de su pasión por la música que el autor de Nantes recogió en sus historias. Una faceta que quedó soterrada por el éxito de sus novelas y que el próximo miércoles —a las 19.30 horas— sacará a la luz el músico Alejo Amoedo, acompañado por la mezzosoprano Nuria Lorenzo, en un concierto comentado en la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO), dentro del Forum del Instituto de Estudios Vigueses (IEV). Será la primera vez en Galicia que se interpreten sus piezas musicales.

Tal y como explica el pianista y académico numerario de la Real Academia Galega de Belas Artes, Verne aprendió solfeo, piano y harmonía y escribió con 19 años su primera canción –«Les gabiers, chanson maritime»—. Este descendiente de un linaje de letrados —su abuelo había sido consejero notario de Luis XV y presidente del Colegio de Abogados de Nantes—, se trasladó al año siguiente a París a estudiar Derecho, como quería su padre. Llega a ser abogado, pero aprovecha que está en la ciudad del Sena para empaparse de lecturas de todo tipo en el Biblioteca Nacional; para hablar con exploradores, viajeros e investigadores en el Círculo de Prensa Científica; y se rodea de amigos músicos, como Offenbach o Rossini.

Novelista tardío

Cuenta Antonio Giráldez, miembro fundador del IEV y vicepresidente de la Sociedad Verniana de Vigo, que antes de ser escritor de éxito internacional trabaja de secretario del Teatro Nacional de la Ópera Cómica de París gracias a la recomendación de Alejandro Dumas. «Eso lo mantiene en contacto con sus dos pasiones: la música y el teatro», destaca. Y es que Verne empezó escribiendo obra dramática. «Escribía ópera cómica, opereta, tragedia, componía la música para ellas y diseñaba los escenarios», señala Giráldez.

Su primera novela, en cambio, no llegó hasta los 35 años —«Cinco semanas en globo»—. «Si no hubiera tenido un éxito tan rotundo con ella y el editor Pierre Jules Hetzel no le hubiera ofrecido un contrato tan suculento que le iba a permitir financiar su pasión por los viajes, yo creo que hubiéramos conocido a un Verne escritor de obras de teatro e involucrado en ese mundillo en el que se sabía muy bien del teatro y de la música», reflexiona.

Programa

Amoedo y Lorenzo interpretarán piezas que crearon de forma conjunta Verne y su amigo y compositor Aristide Hignard. El primero ponía la letra y, el segundo, la música. El programa consta de ocho. Una es su primera canción, la dedicada a los gavieros –marineros que trabajan en el mástil— y otra, el romance musical «Daphné».

Las otras seis son las primeras poesías musicadas de «Rimes et mélodies». Una de las que sonarán se la dedicó a la que, al poco tiempo, sería su esposa, Honorine de Viane, viuda con dos hijas. Amoedo, estudioso de los compositores gallegos, ve mucha similitud entre estas últimas piezas y las del coruñés Marcial del Adalid, que vivió en París. «La sencillez en el canto para que se entienda bien y para que la melodía se agradable y no entorpezca para nada la poesía», describe Alejo. Estas y otras muchas claves, las dará en el concierto comentado del miércoles.