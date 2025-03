Música para que los escolares de Vigo se enamoren de la poesía

«Achegar aos centros educativos a poesía e a música dunha forma especial». Es el objetivo del programa «Vigo, entre notas e versos», impulsado por el escritor y poeta Antonio García Teijeiro y músico Alberto Cunha, con textos de Manuel María, Rosalía de Castro, María Elena Walsh, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Celso Emilio Ferreiro, Antonio Machado, Curros Enríquez y el propio Antonio García Teijeiro. Se desarrollará entre el martes y el jueves de la semana que viene en el auditorio municipal de la Praza do Rei y está destinado a alumnado de Primaria y ESO.

García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en su edición de 2017 por su obra Poemar o mar, será el conductor «dunha viaxe fermosísima a través da poesía inesquecible e necesaria de grandes autores». Alberto Cunha y Andrés Cunha (voz y guitarra) interpretarán los poemas musicados. «O obxectivo principal é fomentar a lectura da poesía, que o alumnado coñeza e escoite en vivo versos de poemas escollidos dos grandes autores da poesía galega e castelá e poidan disfrutar en directo acústico de poemas musicados por moitos artistas lendarios», destacan los organizadores del evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.

La intención es plantar una semilla de amor por la poesía en estudiantes de la ciudad a través de la música. «Moitas persoas que len poesía hoxe, sobre todo, as que teñen xa certa idade, entraron a través da música por Joan Manuel Serrat, Amancio Prada, Paco Ibánez, etc.; eu entre eles. Escoitando a Paco Ibáñez, entendín determinados conceptos poéticos, descubrín poetas prohibidos… Foi un paso excepcional. Aos meus alumnos sempre lles levei a poesía posta en música e significou moito para eles. O amor pola poesía non é todo o profundo que debería ser. Parécenos que debe haber máis sensibilidade nos centros educativos polo que significa a poesía», indicó Antonio García Teijeiro.

Indicó que «as nenas e os nenos precisan que a poesía entre nas súas vidas». «Creo que as interpretacións de Alberto e do seu irmán Andrés poden ser unhas sesións moi fermosas e absolutamente necesarias», añadió en la presentación de la iniciativa en el Concello, donde estuvo acompañado por el propio Alberto Cunha; el alcalde, Abel Caballero; y la concejala de Educación, Olga Alonso. «O Día Internacional da Poesía terá a súa manifestación na cidade. É unha forma de facer da poesía e a música un proceso de inmersión», anotó el regidor.

Alberto Cunha trasladó que la intención que pretenden con esta iniciativa es «achegar dunha forma moi especial a música a través da poesía e a poesía a través da música» a los más jóvenes.