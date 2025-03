Un agasallo musical para Sés

«E no momento no que hai unha mínima trascendencia pública, hai un abismo! Porque ti sempre es unha muller, sempre es unha muller, antes que calquera outra cousa, de feito, tristemente, a pandeireta empezou a eclosionar cando eles colleron a pandeireta. Pero nós cociñamos e eles son chefs, nós cosemos e eles son modistos de alta costura, nós conservamos unha tradición e eles son os instrumentistas virtuosos». É un pequeno fragmento dunha conversa que recolle o recén estreado documental Lévame a idea con María Xosé Silvar, Sés, unha das grandes cantautoras galegas que suma xa máis dunha década sobre os escenarios e que ten a forza da palabra en discursos nos que nunca falta o seu compromiso político nin as reinvidicacións lingüísticas e feministas.

A súa traxectoria profesional, xunto con estas señas de identidade tan marcadas, sendo así unha muller «que o ten todo para ser artista referente galega», foi o que levou ao equipo de En Clave Morada do Conservatorio Profesional de Música (CMUS) de Vigo, integrado polas mestras Rebeca Carrera, Belén Ferreiro e Susana Pérez, a probar sorte e cruzar os dedos logo de enviar un correo electrónico para propoñerlle a súa participación na Semana da Igualdade que o centro leva tres anos celebrando. Conscientes de que non tiñan orzamento para financiar a actividade, ofreceron a Sés un troco fermoso: a cambio da súa visita ao centro, o alumnado e o profesorado versionarían catro pezas da súa autoría nunha xornada na que tamén poderían partillar unha conversa con ela. A resposta non se fixo agardar, e foi un si! Soño cumprido.

É posible compoñer e facer uso do galego e ser artista de primeiro nivel

Compositora, instrumentista, cantante, editora, produtora artística e executiva, María Xosé Silvar visitou onte o CMUS Profesional de Vigo nunha xornada moi emocionante tanto para a comunidade do conservatorio vigués como para a propia artista, pois tivo a oportunidade de sentarse no auditorio a gozar das versións «en música clásica» dalgúns dos seus temas elaboradas con moito mimo por Ángel Montes, Antonio Iborra, Oscar Davila, Patricia Cadaveira ou Isabel Mouzo, da man do coro infantil do conservatorio, da banda de jazz, dun cuarteto de saxofóns e dunha soprano con acompañamento de piano. Ao finalizar estas actuacións tan especiais, a cantautora púxose a disposición do alumnado e do público asistente, pois foi un evento aberto, para conversar sobre a súa experiencia como artista nunha industria tan masculinizada.

Neste senso, Rebeca Carrera, unha das mestras organizadoras e integrante do equipo En Clave Morada do conservatorio vigués, explicou que «decidimos convidar a Sés porque é unha persoa que o ten todo como muller artista referente, con esa forza que tanto a caracteriza e que fai que conecte moi ben cos rapaces. Ademais, tamén nos gustaba que estivera porque queriamos amosar ao noso alumnado que é posible compoñer e facer uso do galego e ser artista de primeiro nivel. É un luxo para nós que aceptara». Pola súa banda, a vicedirectora do CMUS Profesional de Vigo, Carmen Carreiras, puxo en valor a iniciativa do equipo de En Clave Morada e o acerto de convidar a María Xosé Silvar destacando que «o obxectivo era resaltar a súa faceta como muller compositora e música, dentro desta Semana da Igualdade que pretende dar luz a todas as compositoras de antes e de hoxe».

Logo da visita de Sés, a Semana da Igualdade concluirá hoxe no conservatorio vigués co proxecto de Fran Bouzas, quen arranxou temas de Annie Lenox, Lady Gaga, Christina Aguilera ou Rihanna.