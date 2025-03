Una tuerca mal apretada inunda un piso recién estrenado en Vigo: la negligencia salió cara

Seis meses llevaba en alquiler un piso recién estrenado en Vigo cuando sucedió el desastre: todas las estancias se anegaron, lo que causó importantes desperfectos constructivos y en el mobiliario. La causa de la inundación no hay que buscarla en chaparrones repentinos o en despistes del inquilino, sino en un nimio detalle durante la construcción de la vivienda.

Fue una tuerca mal fijada, en concreto la de la salida del agua hacia el bidé, la que causó la molesta incidencia. El agua discurrió por el falso techo y acabó por anegar varios palmos de todo el apartamento. Ocurrió en julio de 2022 y el morador había entrado en enero, con muebles y electrodomésticos por utilizar por vez primera.

Tanto la empresa que se encargó de los sistemas de tuberías de distribución de los baños, Cosan Noroeste, como la aseguradora, AXA, no discutieron el origen de la inundación, que atribuyeron a actuaciones negligentes de los operarios. Sin embargo, sí discrepaban con el dueño del piso en la cuantía de los gastos que debían asumir. Así que el caso acabó en el Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Vigo, que en diciembre dictó sentencia.

El propietario reclamaba casi 5.000 por los daños sufridos y otros 2.400 por el lucro cesante, ya que durante meses le había rebajado el alquiler al inquilino para compensarle por tener que vivir con desperfectos. En concreto, pedía por este concepto 2.400 euros —rebajó a 300 euros, la mitad, la mensualidad firmada—, más otros 300 al mes hasta que no se le abonase la indemnización. La parte demandaba, en cambio, rebajaba a 981,71 euros la cuantía a abonar.

El conflicto se dirime en la Ciudad de la Justicia / Marta G. Brea

Así pues, la magistrada entra a analizar el detalle de cada elemento supuestamente afectado. En un primer grupo de daños a la estructura (tarima, paredes, etc.), por valor de 1.727,40 euros, había consenso entre los peritos de ambas partes. Sin embargo, la defensa de la constructora y de la aseguradora pedía aplicar una depreciación del 39% por el uso. La jueza lo descarta, atendiendo al hecho que, tal y como confirmó el propio inquilino, él lo había estrenado todo solo seis meses atrás.

Lucro cesante

En cuanto al mobiliario, la sentencia reparte suerte. Un cabezal, un espejo o un sofá, por ejemplo, quedan excluidos de la indemnización porque el agua no habría alcanzado tanta altura como para dañarlos. Sin embargo, sí entra el frigorífico, que hacía saltar continuamente el automático y generaba cortocircuitos, o una alfombra que quedó inservible. En total, los daños se cuantificaron en 2.175,54 euros.

La otra reclamación versaba sobre el citado lucro cesante, lo que se deja de ganar por culpa de los daños. El propietario aportó un contrato en el que constaba que durante nueve meses rebajó el precio del alquiler de 600 a 300 euros. Sin embargo, el inquilino declaró que en septiembre, un mes y pico después del siniestro, ya estaba todo reparado y volvió a pagar la renta inicialmente pactada. Además, el propio perito del demandante cifró en cuatro días la inhabitabilidad para hacer los trabajos de cambio de tarima, rodapié y pintado el piso.

«Aun partiendo de la tesitura de que el arrendatario no pudiera residir en la vivienda con un frigorífico o un somier dañados, el resto de los enseres que se reflejan en los informes periciales no justifican, en modo alguno, la necesidad de no poder habitar en la vivienda durante tan largo periodo de tiempo», argumenta el fallo, contra el que cabe recurso. Por tanto, deja en 300 euros la compensación por este aspecto, de modo que el montante total de la condena se queda en 2.475,54 euros, más los intereses.