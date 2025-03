El Tren Celta pasa el cuádruple de horas estacionado que circulando

En el mundo de la aviación impera la máxima de que los aviones «hacen dinero» mientras vuelan, y no en los aeropuertos. Sin embargo, el ferrocarril no sigue ese principio y el Tren Celta se ha convertido en el paradigma de lo contrario. La conexión por este medio entre Vigo y Oporto pasa cada día el cuádruple de horas completamente parado que circulando, lo que lastra su posible competitividad frente al autobús o el coche particular.

Y es que el servicio operado por Renfe y Comboios de Portugal apenas cuenta con dos frecuencias diarias por sentido. Las primeras salen a las 8.58 horas de Guixar y las 9.13 de la lusa de Campanhã, llegando a sus destinos 144 minutos después. A la inversa el proceso es similar, al reanudar la marcha a las 20:10 desde el sur del Miño y las 19.56 en la terminal viguesa.

De esta manera los dos «camellos» de la serie 592 empleados cada jornada no llegan a las cinco horas de trabajo (4.45) frente a las más de ocho —o incluso casi nueve— que pasa «tomando el sol» en cada estación. Sumando el descanso nocturno, la proporción es de 4 a 1.

Estas pausas intermedias permitirían, si ambas operadoras quisieran, programar una tercera frecuencia diaria por sentido que cubriese las horas centrales. Así, cada convoy podría volver a recorrer los 175,2 kilómetros por viaje que separan a las dos principales urbes de la Eurorregión.

Cambios en el servicio

La mejora en el vetusto Tren Celta sigue sin producirse tras 13 años de servicio. El ministro de Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, lo dejaba en manos de ambas operadoras. «Tenemos que tener mucho diálogo entre ambos, que es bueno. Tienen que trabajar cada vez más en conjunto para unir los dos países de una forma más directa», señalaba en declaraciones a FARO hace dos semanas. Sin embargo, problemas de material y recelos mutuos lo dificultan.

Flixbus amplía sus conexiones a Portugal con Valença do Minho

Aunque el ferrocarril sigue en decadencia, el tránsito entre ambas partes de la Eurorregión sigue al alza. Es por ello que las compañías de autobús siguen incrementando las conexiones por carretera que en 2024 llevaron a la intermodal de Urzáiz a los 2 millones de viajeros.

Tal y como consta en sus canales de venta, Flixbus ha incluido una parada en Valença do Minho en las frecuencias procedentes y con destino A Coruña. Se trata de las frecuencias que salen a las 12.30 y llegan a las 20.30 a la ciudad, siendo el tiempo de viaje a la villa fronteriza de 30 minutos.

Esta combinación compensará los 28 servicios semanales —dos al día por sentido— que Renfe dejó de operar en la pandemia y que permitían enlazar con los Intercidades hacia el resto de Portugal.