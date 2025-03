El vigués que «hace planeta» desde el barrio

En una hilera perfectamente ordenados y ya sin etiquetado, tras el mostrador, enseña la veintena de envases que sus clientes han depositado en la tienda en solo una tarde y parte de una mañana. En cuanto tenga un momento libre, él mismo se ocupará de ponerlos a punto para que ese plástico en forma de botella tenga una nueva vida y unos cuantos usos, evitando así que acabe en el vertedero o triturado en planta.

Ante un bloque de bidones de 25 litros de producto, Javier Zamuz cuenta que la próxima semana se cumplirán seis años desde que empezó a «hacer planeta» desde la calle Zamora, puesto que fue en 2019 cuando inauguró un punto de venta a granel de productos de higiene y de limpieza y, desde entonces, pizarra en mano, señala la cifra que da constancia de la importante contribución al cuidado del medio ambiente con su modelo de negocio, pues ha logrado que 54.225 envases hayan sido reutilizados en la ciudad de Vigo.

Javier Zamuz en su tienda de productos a granel en Vigo. / Jose Lores

«Sabemos que solo el 15% de los plásticos que acaban en el contenedor amarillo se reutilizan, por lo que me planteé de qué forma podía contribuir para mejorar el consumo indiscriminado de plástico y acabé trasladando mi concepto de la reutilización a un comercio», explica este vigués que lleva toda su vida haciendo recogidas de residuos en entornos marinos y que en la entrada de su establecimiento deja claras las 8R, que no tres, y la letra pequeña que resumen la filosofía por la que se rige: «Reflexiona, de tu poder como consumidor. Rechaza, lo que no necesitas. Reduce, tu consumo a lo realmente necesario. Repara, lo que ya tienes. Reutiliza, lo que ya existe y evita los desechables. Recicla, lo que no pudiste reutilizar. Reincorpora, a la tierra tus residuos orgánicos. Resiste, todo esfuerzo cuenta».

Hay clientes que llevan viniendo desde que abrimos y traen el mismo envase, con el que ya van unos 40 o 50 usos

A la hora de emprender, Javier Zamuz tenía claro que lo principal en su tienda Juntos Hacemos Planeta-4eco Vigo sería la reutilización de los envases y, a este respecto, comenta que «nos vienen envases de 25 litros y los trasladamos a unas garrafas que están aquí desde que montamos la tienda. En el mismo día que llegan los envases se devuelven vacíos a fábrica para reutilizar y así generamos cero residuos. Fuera tengo también la que llamo caja solidaria y en ella los clientes pueden dejar envases que pasan por mi mano, los higienizo y después cualquier persona puede reutilizarlos», añadiendo que entre su clientela más fiel hay personas que «llevan viniendo desde que abrimos y traen el mismo envase, con el que ya van unos 40 o 50 usos. También hago entregas a domicilio, pero con el compromiso que el cliente me retorne los envases que tiene en su casa».

Productos veganos

Desde detergentes a lavavajillas, quitagrasas, quitamanchas o suavizantes hipoalergénicos, entre otros, en cuanto al tipo de productos que maneja, este vigués indica que son veganos y aptos para pieles atópicas, y es que son neutros y no tienen ningún tipo de aroma, si bien Javier Zamuz apunta que «se puede personalizar sobre la marcha con alguna de las 14 esencias que tenemos».

Pese a la pandemia y haberse arriesgado impulsando un proyecto único en su día en la ciudad, Zamuz ha logrado consolidar su negocio con el paso de los años e incluso ha traspasado las fronteras del barrio vigués, ya que un 50% de sus clientes proceden de otros puntos de la provincia e incluso de Portugal. Orgulloso de la cifra que actualiza cada cierto tiempo en su pizarra, Javier Zamuz concluye afirmando que es la prueba de que «otro tipo de consumo es posible».

