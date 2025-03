El Concello de Vigo defiende su actuación en el 'caso Guns': «No pagamos ni un euro»

«Se convocó un contrato de patrocinio publicitario con bases de conocimiento público en absoluta legalidad que la mesa de contratación denegó porque la única licitadora que concurrió incumplía los requisitos». Es una de las explicaciones que dio el portavoz del gobierno local, el socialista Carlos López Font, en el pleno extraordinario celebrado a petición del PP y el BNG para abordar la sentencia «demoledora» del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo en la que se condena al Ayuntamiento a abonar casi 2 millones más intereses a la promotora del concierto de Guns N’ Roses celebrado en Balaídos el 12 de junio de 2023.

La oposición reclamó la intervención del alcalde, Abel Caballero, así como de los concejales Pablo Estévez y Patricia Rodríguez, pero fue únicamente Font el que participó. Defendió que la sentencia contiene «errores conceptuales» y no es «definitiva»: «Confunde un expediente en ámbito educativo con este expediente. La hemos recurrido respetuosamente -ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y con argumentaciones». Añadió que el Concello «ha velado por los recursos públicos» y no ha pagado «un euro». «Es una operación política de los perdedores, de los que van juntos», criticó antes de afear los «intereses partidistas».

Font apuntó que, «de los cientos de sentencias» que acumula la administración local «en 18 años», esta es «una más» por la que el gobierno municipal muestra «absoluto respeto, pero también legitima discrepancia». «PP y BNG insisten en que paguemos. No es sentencia una definitiva. Parecen comisionistas, no políticos. Nos avalan 18 años de gobierno y miles de decisiones», argumentó. Destacó la transparencia del Concello frente a la de los gobiernos del PP y acusó a la oposición de «difamar». «La honradez de todos los que han formado parte de este gobierno está a prueba de bombas. Esperen a la sentencia», finalizó.

El PP lamenta la «cobardía política» del alcalde

El portavoz del PP, Miguel Martín, indicó que el concierto de la banda estadounidense se celebró gracias a una «decisión estrictamente política froito dunha reunión de Caballero co presidente de Live Nation». «Nunca tería actuado na cidade sen un acordo previo, que incumpliu o goberlo local», comentó antes de señalar que se trata de un «auténtico escándalo». «Non é un contencioso administrativo máis. Á marxe do que determinen en firme os tribunais, deben asumrise responsabilidades políticas en forma de cesamento dos concelleiros Pablo Estévez e Patricia Rodríguez», continuó el edil popular.

Criticó que no compareciera el alcalde, al que acusó después del pleno de actuar con «cobardía política», para dar «explicacións pertinentes e obrigadas». «Danou a imaxe de Vigo e a posibilidade de converter Balaídos en escenario de grandes eventos internacionais. Non comparecer nesta casa -el Concello- e facelo na televisión é unha falta de respeto a esta institución e, sobre todo, aos vigueses. Nin defenden a razón nin os intereses da cidadanía, intentan protexerse do que poida pasar por se alguén lles cita a declarar en sede xudicial. Comprometeron o pago e incumpriron o pago: son 100% culpables e sábeno», dijo.

El BNG señala «feitos gravísimos en termos democráticos»

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, lamentó que la sentencia recoge «dous feitos gravísimos en termos democráticos». «Constata que houbo flagrantes actuacións ilegais, comprometendo case 2 millóns de euros de todos os vigueses, e que o goberno municipal mentiu descarada e continuadamente. Que dirían se a Xunta ou a Diputación tivesen apalabrado nunha reunión clandestina entregar 2 millóns de euros para realizar un concerto e formalizalo nunha carta de interese tramitada de forma irregular convocando un falso concurso público co mesmo importe pactado? É Vomitivo que insistan en faltar o respeto negándose a dar explicacións. Non se irán de rositas: nas vindeiras horas, exerceremos as accions necesarias para que dean noutras instancias as repostas que non quixeron dar neste pleno», apostilló.

El contenido de la moción

La oposición quiso sentar al conjunto de la corporación local en el salón de plenos por cinco motivos. El primero de ellos, «instar al alcalde a que pida perdón a los vigueses y viguesas por el daño causado a la ciudad, perjudicando su imagen», y reclamar «su reprobación como máximo responsable municipal por su opacidad, por negarse a dar explicaciones y por no asumir y/o depurar responsabilidades políticas derivadas de este escándalo». También exigió el «cese inmediato de Patricia Rodríguez Calviño como concejala delegada de Contratación, Gestión Municipal y Fiestas, por su responsabilidad directa en el presunto concurso abierto de patrocinio publicitario que ha sido impugnado judicialmente».

PP y BNG buscaban, además, «demandar que se depuren las responsabilidades de Pablo Luis Estévez Rodríguez, como concejal delegado de Fiestas en el momento de los hechos, especialmente, en lo referido a la tramitación irregular de la carta de interés y los contactos previos mantenidos con la promotora del concierto», así como la constitución de una «Comisión Especial de Investigación, al amparo de lo previsto en el artículo 35 del Reglamento Orgánico del Pleno, para esclarecer hasta el final las circunstancias, hechos y responsables».

La quinta causa: «Implementar medidas adicionales para reforzar la transparencia en la contratación y el control en la gestión de los recursos públicos del Ayuntamiento de Vigo, con la inmediata constitución de la Comisión del Pleno de Vigilancia de la Contratación (en cumplimiento del artículo 34 del ROP), la elaboración de una ordenanza municipal de transparencia en la gestión y la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción». La moción que incluía todos estos puntos fue rechaza con los votos en contra del grupo de gobierno, que goza de mayoría absoluta.