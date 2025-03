Las cámaras de una peluquería de Vigo graban a una mujer reincidente robando la hucha de las propinas

El pasado miércoles 5 de marzo, una supuesta clienta llama al timbre de una peluquería de Vigo, alrededor de las 11 de la mañana. Su propietaria acude a abrirle, le hace pasar, y se desplaza detrás del mostrador para atenderle, porque esta mujer quiere pedirle una cita para esa misma tarde. Irá con un niño que necesita cortarse el pelo.

Sobre la barra hay una hucha de metal. El típico bote donde las clientas y clientes dejan sus propinas que al final del día se reparten entre las estilistas. Nada más acercarse para darle sus datos personales -nombre y número de teléfono-, de forma sigilosa pero veloz, cubre la hucha con el abrigo que lleva colgado en su brazo, la baja y la esconde mientras mantiene esta conversación rutinaria con la peluquera, mientras ésta apunta la cita en su agenda.

Aún hablan medio minuto más, ya sin el bote de monedas sobre la recepción, y la mujer se marcha. «Fue muy rápido, y no me di cuenta, hasta horas más tarde cuando una clienta me quiso dejar unas monedas, y las puso sobre el mostrador. "¿Dónde está la hucha?", me pregunté», comenta Ana Marchante, la peluquera de 'Bruj@s y Guap@s' que regenta este salón de belleza, en la calle Luis Seoane, en Vigo.

El atraco se produjo en la peluquería Bruj@s y Guap@s, situada en la viguesa calle Luis Seoane 2. / FDV

Con lo que no contaba la presunta ladrona era que su fechoría sería grabada nítidamente, gracias al sistema de vídeocámaras que la propietaria tiene en su local. «Acudí a las grabaciones de ese día para ver qué había pasado. Comprobé que a las diez de la mañana, la hucha aún estaba. Una hora después, entra esta chica y se ve perfectamente cómo roba el bote, ¡delante de mis narices y sin cortarse!», relata Ana, sorprendida por su 'profesionalidad'.

Se llevó un botín de «entre 50 y 60 euros», así que fue a denunciar el hurto a la Policía Nacional, con el extracto del vídeo en el que la mujer sustrae el recipiente con el dinero. Los agentes la reconocen y es que, al parecer, ya ha cometido delitos similares en Vigo, robando las huchas de los establecimientos en los que se suelen dejar las propinas.

Ana Marchante ya tiene hucha nueva, custodiada por una planta carnívora. / FDV

Ahora otro recipiente, a modo hucha, algo más grande y con una planta carnívora encima, «para que se lo piensen dos veces» bromea Ana, luce ya en el mostrador de este salón de belleza, donde la clientela puede dejar esas gratificaciones por el buen servicio prestado.